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[2027 예산안] 보훈부, 예산 7조2190억원 편성… 보상금 5% 올리고 'K-보훈' 해외로 넓힌다

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  • 국가보훈부가 2일 2027년 예산안 7조2190억원을 편성했다.
  • 국가유공자 보상금 5% 인상과 보훈의료 확대를 담았다.
  • 2029 세계상이군인체육대회와 효창공원 조성도 추진했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

2026년 본예산보다 5320억원, 8.0% 증액… 독립유공자 유족 2대까지 보상 확대
참전·무공·4·19 수당 월 5만원 인상… 7급 상이자·6·25 신규승계자녀 추가 지원
위탁의료기관 2030년 2000곳으로… 강원·제주 준보훈병원 조기 정착 추진
2029 세계상이군인체육대회·효창독립공원 조성… 보훈

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 국가보훈부가 국가유공자와 보훈가족의 보상·의료 지원을 확대하고, 2029 세계상이군인체육대회 개최와 국립효창독립공원 조성 등을 추진하기 위해 2027년도 예산안으로 7조2190억원을 편성했다. 2026년 본예산 6조6870억원보다 5320억원, 8.0% 늘어난 규모다.

국가보훈부는 2일 배포한 보도자료에서 "특별한 희생에 대한 합당한 보상체계를 구축하고, 국격을 높이는 K-보훈과 국민이 함께하는 예우·문화사업을 추진하겠다"고 밝혔다. 예산안의 초점은 ▲보상금 인상·보상격차 완화 ▲보훈의료 접근성 강화 ▲국립묘지 전환 ▲글로벌 K-보훈 ▲국민 참여형 보훈문화사업 등 5개 분야다.

권오을 국가보훈부 장관이 지난 8월 3일 오전 서울시 용산구 서울지방보훈청에서 열린 '2026년 국가보훈부 하반기 업무보고' 사전 브리핑에 참석해 발언하고 있다. [사진=국가보훈부] 2026.09.01 gomsi@newspim.com

◆보상금 5% 인상 = 우선 국가유공자 보상금은 5.0% 인상한다. 참전명예수당, 무공영예수당, 4·19혁명공로수당은 각각 월 5만원씩 올린다. 이에 따라 참전명예수당은 월 49만원에서 54만원으로, 무공영예수당은 월 55만~57만원에서 60만~62만원으로, 4·19혁명공로수당은 월 50만1000원에서 55만1000원으로 오른다.

생존 애국지사 보상금은 기본 인상분에 더해 5.0%를 추가 인상한다. 독립유공자 유족 보상금도 3.0% 추가 인상한다. 이에 따라 애국지사 보상금은 월 157만1000~792만4000원에서 172만8000~871만6000원으로, 독립유공자 유족 보상금은 월 98만~351만1000원에서 105만8000~379만2000원으로 조정된다.

독립유공자 유족에 대한 보상 범위도 2027년 1월부터 최소 2대까지 확대한다. 보훈부는 이 조치로 약 2500명이 새로 지원 대상에 포함될 것으로 전망했다. 상이 7급 보상금은 3.5% 추가 인상돼 월 70만8000원에서 76만8000원으로 오르고, 6·25전쟁 신규승계자녀수당은 8.7% 추가 인상돼 월 65만7000원에서 74만7000원이 된다.

◆위탁병원 2000곳 확대 = 고령 보훈대상자의 의료 접근성도 넓힌다. 독립유공자·국가유공자·보훈보상대상자 가운데 보상금 수령 선순위 유족의 위탁병원 이용 연령 기준을 현행 75세 이상에서 65세 이상으로 10세 낮춘다.

보훈부는 보훈병원이 없는 강원과 제주에 설치된 준보훈병원의 조기 정착도 지원할 계획이다. 민간 위탁의료기관은 올해 1200곳에서 2027년 1400곳으로 늘리고, 2030년까지 2000곳으로 확대한다. 매년 200곳씩 늘려 2025년 기준의 두 배 수준으로 확충하겠다는 구상이다.

이는 고령화한 보훈대상자가 거주지와 가까운 의료기관에서 진료받도록 하는 '보훈의료 강화' 정책의 핵심 사업이다. 다만 위탁기관 숫자 확대와 함께 진료 과목·지역별 배치, 진료비 지원 범위, 보훈병원과의 진료 연계 체계가 실제 의료 접근성을 좌우할 것으로 보인다.

국가보훈부가 2027년도 예산안으로 7조2190억원을 편성했다. 2026년 본예산보다 5320억원(8.0%) 늘어난 규모로, 국가유공자 보상금 5% 인상과 보훈의료 확대, 2029 세계상이군인체육대회 준비 등이 담겼다. 사진은 국가보훈부가 2일 공개한 2027년도 예산안 인포그래픽. [그래픽=국가보훈부] 2026.09.01 gomsi@newspim.com

◆효창공원·상이군인체전 추진 = 국립묘지 사업도 전환기에 들어선다. 보훈부는 효창공원 일대를 2029년까지 일상·문화·보훈 기능이 공존하는 국립효창독립공원으로 재정비하기 위해 추진위원회를 운영한다. 전국 12개 국립묘지에는 친환경 요소를 도입하고 안전관리를 강화해 유가족 편의를 높이는 한편, 일반 국민도 찾는 보훈문화 공간으로 바꾸겠다는 방침이다.

보훈외교 분야에서는 2029 세계상이군인체육대회 준비가 본격화한다. 한국은 2026년 7월 아시아 최초로 이 대회의 개최를 확정했다. 보훈부는 조직위원회 출범 등 대회 추진체계를 가동하고, 유엔참전용사와 참전국 관계자들의 재방한 초청 규모도 기존보다 1.5배로 확대할 계획이다.

국외 독립운동가 묘소의 실태를 조사하고 유해 봉환을 지원할 전문사료조사단도 운영한다. 독립운동가 묘소의 위치·상태 확인부터 후손 및 현지 기관과의 협력, 유해 봉환 가능성 검토까지 연결될 수 있는 사업으로 평가된다.

◆국민참여형 보훈문화 = 보훈부는 국민참여예산 방식으로 ▲청년 크리에이터 등과 함께하는 민간협력 보훈문화 생태계 조성 ▲독립기념관 개관 40주년 기념사업 ▲친환경 국립묘지 조성사업 등 3개 사업을 편성했다. 보훈을 보상과 의료 지원에 한정하지 않고, 청년층과 일반 국민이 참여하는 문화·교육·기념사업으로 확장하겠다는 취지다.

권오을 국가보훈부 장관은 "2027년 예산안은 국가를 위해 청춘과 생명을 바친 영웅과 보훈가족의 일상을 더욱 두텁게 보듬고 예우하기 위한 정부의 강력한 의지가 담긴 결실"이라며 "보훈가족에게는 특별한 보상·의료체계를, 국민에게는 일상 속 나라사랑 정신 함양을 구현하겠다"고 말했다.

이번 예산안은 정부안 단계로, 향후 국회 심의·의결을 거쳐 최종 확정된다. 보상금 인상과 의료기관 확대가 실질적 체감으로 이어지려면 예산 반영뿐 아니라 지역별 의료 공백 해소, 신규 보상 대상자 확인, 관련 행정 절차의 신속한 정비가 뒤따라야 한다.

gomsi@newspim.com

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韓 긴급구호대 네팔로...실종자 수색 [서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 네팔 홍수 현장에서 피해자 수색과 구조 활동을 지원하기 위한 대한민국 해외긴급구호대(KDRT)가 2일 네팔로 출발했다. 외교부는 KDRT 대원들과 구조 장비 등을 실은 공군 다목적 공중급유기 시그너스(KC-330)가 이날 자정쯤 경기도 성남 서울공항을 이륙해 네팔 카트만두로 향했다고 밝혔다. 네팔 홍수 피해자 수색 구조 활동을 지원하기 위한 대한민국 해외긴급구호대(KDRT)가 2일 새벽 성남 서울공항에서 공군 다목적 공중급유기 시그너스(KC-330)에 탑승하고 있다. [사진=국방부] 2026.09.02 KDRT는 이규호 외교부 개발협력국장을 구호대장으로 외교부 3명, 한국국제협력단(KOICA) 4명, 소방청 37명 등 총 44명으로 구성됐다. 공군 수송기에는 고해상도 드론과 매몰자 음향·영상 탐지기, 열화상 탐지기, 수중펌프, 급류 구조 및 수목·토석 제거 장비 등과 함께 구조견 5마리도 실렸다. 이번 KDRT 파견은 네팔 정부의 요청에 따른 것으로, 약 10일간 피해 지역에서 실종된 한국인 9명을 포함한 피해자 수색·구조 활동을 수행한다. KDRT는 이날 오전 카트만두에 도착해 네팔 정부 관계자 및 정부합동 신속대응팀과 협의를 거쳐 구체적인 수색 계획을 마련할 예정이다. 김진아 외교부 2차관은 서울공항에서 출발하는 KDRT 대원들을 격려하고, 수색·구조 임무 수행 과정에서 대원 개개인의 안전에도 만전을 기해달라고 당부했다. KDRT는 대규모 해외재난 발생 시 재난구호와 인명구조, 의료구호 등 피해국 지원을 위해 정부 부처와 관계기관 인력을 중심으로 구성되는 구호대다. KDRT는 2008년 중국 쓰촨성 지진 구호활동을 시작으로 지금까지 모두 11번 해외에 파견됐으며 이번이 12번째다. 한편, 실종된 한국인 9명에 대한 수색을 이어가고 있는 신속대응팀은 전날 네팔 육군과 사고 지역 일대에서 합동 수색을 실시했으나 이들의 소재를 파악할 수 있는 특이점을 발견하지 못했다. opento@newspim.com 2026-09-02 06:05
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FT "韓 장금상선 소유 유조선 피격" [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 미국이 호르무즈 해협 통제권을 확보했다고 공언하는 가운데, 한국 해운사 소유 선박을 포함한 유조선 2척이 해협을 지나다 피격당한 것으로 전해졌다. 1일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)는 복수의 해상안보 분석가를 인용해 한국 장금상선(영문명: Sinokor·시노코) 소유의 '세네갈 프로스페리티(Senegal Prosperity)'호와 사우디아라비아 소유 유조선 '시드르(Sidr)'호가 전날(8월 31일) 밤 미군이 안전 항로로 지정한 오만 연안 해협에서 공격을 받았다고 보도했다. 다만 해협 일대의 통신 상태가 불안정해 해당 선박들의 신원이 공식 확인되지는 않았다고 덧붙였다. 앞서 영국 해사무역기구(UKMTO)도 정체불명의 발사체 3발이 유조선 1척을 타격했다고 공지했으나 선명은 밝히지 않았다. 이번 사건은 미군이 이란 라라크섬을 공습하자 이란이 요르단 내 미군 기지를 공격하는 등 미·이란 간 무력 충돌이 다시 격화하는 과정에서 발생했다. 이란은 호르무즈 해협을 빠져나가는 유조선들을 집중 표적 삼고 있으며, 지난 사흘간 쿠웨이트 유조선 2척이 잇따라 피격되기도 했다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 "해협을 완벽히 통제하고 있으며 매일 밤 평균 30척의 선박을 안전하게 호위하고 있다"고 성과를 과시했다. 하지만 해운 분석업체 윈드워드에 따르면 최근 하루 해협 통행량은 10~21척 수준에 그쳐 실제 안전 확보 여부를 둘러싼 의구심이 커지고 있다. 해협 내 긴장이 재고조되면서 브렌트유 선물 가격은 이날 장중 배럴당 92달러 선까지 치솟았다. 장금상선 측은 피격 여부를 묻는 공식 확인 요청에 아직 응답하지 않은 상태라고 FT는 전했다. 한편, 이란 당국은 호르무즈해협 통항 규정을 위반했다며 지난달 23일 유조선 45척을 블랙리스트에 올렸다. 이중에는 장금상선 소유 선박들도 포함됐다.  호르무즈해협 부근 오만해에서 공격을 당한 유조선에서 검은 연기가 솟아 오르고 있다. 사진은 본 기사 내용과 무관하다. [사진=로이터 뉴스핌] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 08:17

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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