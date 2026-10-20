네오위즈 '안녕서울: 이태원편', 스팀 페스트 참가

AI 핵심 요약beta
- 네오위즈는 20일 ‘안녕서울: 이태원편’ 새 데모를 공개했다
- 새 데모는 27일까지 10개 언어와 확장된 플레이 구간을 지원한다
- 신규 퍼즐과 아트·효과음·조작 편의성을 보완해 선보였다
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 네오위즈가 퍼블리싱하는 내러티브 퍼즐 어드벤처 게임 '안녕서울: 이태원편'이 스팀 넥스트 페스트에 참가한다. 20일부터 27일까지 PC 스팀을 통해 새로운 데모 버전을 공개한다.
이번 데모는 한국어, 영어, 중국어 간체, 일본어 등 10개 언어를 지원한다. 기존 버전과 달리 플레이 가능 구간이 확대되고 새로운 구간과 신규 퍼즐이 추가됐다.
배경과 오브젝트 등 아트 요소를 수정·보완하고 배경 디테일과 효과음도 일부 추가했으며, 조작과 플레이 편의성도 개선했다.
스팀 넥스트 페스트 참가를 기념해 신규 키아트도 최초로 공개한다. 신규 키아트는 서울을 배경으로 재난 이후의 분위기와 인물의 정서를 담았다.
'안녕서울: 이태원편'은 근미래 서울을 배경으로 소행성 충돌을 앞둔 상황에서 주인공이 정부의 우주 대피 프로젝트 관련 단서를 추적하는 이야기를 담고 있다.
2.5D 픽셀아트로 구현한 서울의 풍경을 배경으로 탐험과 환경 퍼즐, 인물 간 관계와 이야기에 중점을 두고 있다. 개발사는 지노게임즈이며 PC 스팀을 통해 출시 예정이다.
김진호 지노게임즈 대표는 "지난 베타 테스트를 통해 이용자들이 플레이 과정에서 느낀 점과 개선이 필요한 부분을 확인할 수 있었다. 보내주신 의견을 바탕으로 일부 요소를 보완하고 있다"라며 "이번 스팀 넥스트 페스트 데모는 기존 공개 분량보다 플레이 가능 구간을 넓히고 새로운 구간과 신규 퍼즐 일부를 추가 선보인다. 정식 출시까지 게임을 계속 다듬어 더 나은 모습으로 찾아뵐 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
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