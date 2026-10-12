네오위즈 '디제이맥스', 첫 아트북 판매 호조...공연도 전석 매진

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아트북, 예스24 실시간 베스트셀러 1위

1500석 규모 공연 'MIRACLE 10.10' 전석 매진

[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 네오위즈의 리듬게임 '디제이맥스'가 첫 공식 아트북과 오프라인 공연에서 잇따라 흥행 성과를 거뒀다. 아트북은 예약 판매 30분 만에 1000부를 돌파했으며, 1500석 규모의 공연은 티켓 예매 시작 5분 만에 전석 매진됐다.

지난 10일 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 열린 네오위즈 '디제이맥스' 오프라인 공연 'MIRACLE 10.10'을 찾은 관람객들이 공연장 앞에 줄을 서 있다. [사진=네오위즈]

지난달 30일 예스24에서 단독 예약 판매를 시작한 아트북은 판매 직후 예스24 실시간 베스트셀러와 예술·대중문화 분야 종합 베스트셀러 1위에 올랐다.

같은 날 오전 11시 10분 기준 예스24 전체 실시간 검색어에서도 '디제이맥스'와 'DJMAX'가 각각 1위와 2위를 기록했다.

지난 10일 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 열린 오프라인 공연 'MIRACLE 10.10'도 티켓 예매 시작 5분 만에 1500석 전석이 매진됐다.

공연에는 디제이맥스 로키 스튜디오 총괄 프로듀서 백승철(BEXTER)을 비롯해 약 40명의 아티스트가 참여했다.

디제이맥스 패턴 디자이너이자 작곡가인 '7 Sequence'는 이번 공연에서 DJ로 첫 무대에 올랐다. 왕정현 게임 디렉터(XeoN)와의 B2B 퍼포먼스를 비롯해 'VoidRover', 'Mr.Funky x NWT', 'Pure 100%', 'M2U' 등 주요 아티스트들의 공연이 이어졌다.

마지막 무대에서는 백승철 프로듀서가 시리즈 대표곡 'glory day'를 풀밴드 라이브로 선보였다.

지난 10일 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 열린 네오위즈 '디제이맥스' 오프라인 공연 'MIRACLE 10.10' 현장에서 관람객들이 공연장 로비에 모여 있다. [사진=네오위즈]

공연 현장에서는 '디제이맥스 테크니카' 이후 처음 선보이는 '디제이맥스 리스펙트 V 아케이드 버전'도 공개됐다. 네오위즈는 현장 구매 이벤트를 통해 관객들에게 선착순 플레이 기회를 제공했으며, 10팀의 아티스트가 참여하는 미니 팬미팅도 진행했다.

네오위즈 관계자는 "첫 공식 아트북과 오프라인 공연을 통해 디제이맥스를 사랑해 주시는 팬분들과 다양한 방식으로 만날 수 있어 매우 뜻깊게 생각한다"며 "앞으로도 음악과 아트워크 등 다채로운 콘텐츠를 활용한 온·오프라인 활동을 통해 팬들과의 접점을 넓히고, 디제이맥스 IP만의 새로운 경험을 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.

flurry327@newspim.com