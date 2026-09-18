네오위즈 '셰이프 오브 드림즈', 콘솔 출시...플랫폼 확장

AI 핵심 요약beta
- 네오위즈가 18일 셰이프 오브 드림즈 콘솔판을 출시했다.
- 엑스박스·PS5·스위치2로 확대하고 게임패스도 포함했다.
- 출시 1주년 업데이트로 신규 여행자와 엔딩을 추가했다.
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PC·콘솔 크로스플레이 지원
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 네오위즈는 리자드 스무디가 개발한 액션 로그라이트 게임 '셰이프 오브 드림즈(Shape of Dreams)'의 콘솔 버전을 정식 출시했다고 18일 밝혔다.
콘솔 버전은 엑스박스(XBOX), 플레이스테이션5(PS5), 닌텐도 스위치2에서 만나볼 수 있다. 기존 PC 스팀(Steam)에 이어 콘솔로 서비스 플랫폼을 확대했으며 엑스박스 버전은 게임 패스에도 포함됐다.
PC와 콘솔 이용자가 함께 최대 4인 실시간 협동 플레이를 즐길 수 있는 크로스플레이도 지원한다.
네오위즈는 출시 1주년을 맞아 대규모 업데이트 '별 없는 길(The Starless Path)'도 적용했다. 신규 여행자 '케투스'와 신규 엔딩, 여행자별 스토리 등을 추가했다.
'셰이프 오브 드림즈'는 누적 판매량 150만장을 기록했으며 지난해 대한민국 게임대상에서 인디 게임상과 우수 개발자상을 수상했다. 메타크리틱에서는 84점을 기록했다.
flurry327@newspim.com