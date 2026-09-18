NHN, 한일 협업 기반 글로벌 게임 전략 공개

AI 핵심 요약beta
- NHN은 18일 TGS 2026서 한일 게임 협업 전략을 공개했다
- NHN플레이아트가 재미 설계를, NHN이 구현·검증을 맡았다
- 공동 개발 첫작 ‘환상세계의 푸치포용’을 선보였다
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첫 협업작 '환상세계의 푸치포용' 공개
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = NHN은 '도쿄게임쇼(TGS) 2026' 기간 중 한국과 일본 게임 사업 부문 수장들의 단체 인터뷰를 열고, 양국 조직의 강점을 결합한 글로벌 게임 사업 전략을 공개했다고 18일 밝혔다.
NHN은 이날 일본 마쿠하리 멧세 인근 뉴오타니 마쿠하리 호텔에서 김상호 NHN 게임사업부문 대표와 무라카미 하루키 NHN플레이아트 이사·총괄 PD가 참석한 가운데 인터뷰를 진행했다.
양사는 최근 수년간 한국과 일본 개발 조직의 강점을 결합하는 방식으로 협업 체계를 고도화해왔다. NHN플레이아트가 게임의 '핵심 재미 설계'를 맡고, NHN이 이를 빠르게 구현하고 검증하는 구조다.
김 대표는 "재미의 본질을 찾을 때까지 타협하지 않는 것이 NHN플레이아트의 역할"이라며 "수년간 호흡을 맞추며 서로의 강점을 깊이 신뢰하게 됐고, 이제는 완성된 기획을 넘겨받아 개발 단계부터 속도를 낼 수 있는 협력 기반이 마련됐다"고 말했다.
NHN은 기획을 실제 플레이 가능한 형태로 빠르게 구현한 뒤 검증을 반복하는 방식으로 개발 효율을 높이고 있다고 설명했다. 기획 완성도를 중시하는 일본 조직과 빠른 실행력을 강점으로 하는 한국 개발 조직의 역할을 나눠 개발 속도와 완성도를 함께 확보한다는 전략이다.
이 같은 협업은 NHN이 20년 넘게 이어온 일본 게임 사업을 기반으로 한다. NHN은 2000년 '한게임 재팬' 설립 이후 일본 시장에서 게임 사업 경험을 쌓아왔으며, 2013년에는 일본 모바일 게임 자회사 NHN플레이아트를 설립했다.
양사 교류도 단순 행사 참관에서 공동 개발로 확대됐다. 한일 구성원이 참여하는 사내 행사 'Games Week'와 AI 활용 과제를 수행하는 'AI 스프린톤', 한일 임원 워크숍, 신입사원 교류 프로그램 등을 통해 조직 간 협업 경험을 쌓았다.
이번 협업의 첫 결과물은 TGS 2026에서 공개한 '환상세계의 푸치포용'이다. NHN플레이아트와 NHN이 공동 개발한 오리지널 지식재산권(IP) 게임으로, NHN플레이아트의 게임 기획 역량과 NHN의 개발·검증 역량을 결합한 첫 프로젝트다.
NHN플레이아트는 일본에서 3600만 다운로드를 기록한 '요괴워치 뿌니뿌니'와 누적 다운로드 2000만건을 넘어선 '#콤파스 전투 섭리 분석 시스템' 등을 서비스해왔다. 양사는 기존 흥행작을 통해 축적한 게임 설계 경험을 오리지널 IP 개발에도 적용한다는 계획이다.
무라카미 총괄 PD는 "NHN플레이아트의 재미 설계와 NHN의 구현·검증이 결합했을 때 어떤 결과가 나올지 보여주는 사례가 될 것으로 기대한다"고 말했다.
NHN은 이번 공동 개발 방식을 향후 다른 프로젝트에도 확대할 방침이다. 이를 위해 그룹 내 일본 사업과 한일 교류를 담당하는 조직을 신설하고 일본어 소통이 가능한 협업 전문 프로젝트 매니저(PM)를 배치했다. 화상회의와 번역, 업무관리 기능은 협업 플랫폼 '두레이(Dooray)'로 일원화했다.
김 대표는 "장기적인 교류와 경험의 축적 덕분에 일본 시장을 겨냥한 한일 협업 프로젝트가 첫 결실을 맺을 수 있었다"며 "앞으로도 협력 구조를 고도화해 한일 협업에 기반한 글로벌 게임 사업 전개에 박차를 가하겠다"고 말했다.
NHN플레이아트는 이번 TGS 2026에 8년 만에 부스를 마련하고 '환상세계의 푸치포용'을 포함한 신작·서비스작 7종을 선보이고 있다.
flurry327@newspim.com