컴투스, '가치아쿠타: BREAKOUT' 정식 타이틀 공개

AI 핵심 요약beta
- 컴투스가 18일 ‘가치아쿠타: BREAKOUT’ 타이틀을 확정했다.
- TGS 2026 엑스박스 쇼케이스서 첫 트레일러를 공개했다.
- 2027년 엑스박스·PS5·스팀 출시를 예고했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
2027년 엑스박스·PS5·스팀 출시 예정
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 컴투스는 개발 중인 콘솔·PC 신작의 정식 타이틀을 '가치아쿠타: BREAKOUT(브레이크아웃)'으로 확정하고, 도쿄게임쇼 2026(TGS 2026) 엑스박스 쇼케이스에서 첫 게임플레이 트레일러를 공개했다고 18일 밝혔다.
'가치아쿠타: BREAKOUT'은 애니메이션 '가치아쿠타'를 기반으로 한 서바이벌 액션 RPG다. 카툰풍 그래픽과 원작 특유의 아트스타일, 캐릭터별 전투 액션을 콘솔과 PC 환경에 구현하는 것을 목표로 개발 중이다.
공개된 트레일러에는 루도, 엔진, 잔카, 리요우 등 주요 캐릭터의 전투 장면과 보스전 플레이가 담겼다. 빠른 회피와 공격을 중심으로 한 전투 방식도 소개됐다.
컴투스는 공식 브랜드사이트도 열고 게임 로고와 트레일러 등 관련 정보를 공개했다.
'가치아쿠타: BREAKOUT'은 오는 2027년 엑스박스 시리즈 X|S, 플레이스테이션5(PS5), 스팀을 통해 출시될 예정이다.
flurry327@newspim.com