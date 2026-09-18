아이씨티케이, 지란지교시큐리티와 PQC 전환 사업 위한 업무협약 체결

AI 핵심 요약beta
- ICTK와 지란지교시큐리티가 18일 PQC 전환 MOU를 맺었다.
- 양사는 큐브릿지로 암호자산 식별과 위험평가를 추진했다.
- 현장 실증과 공동 제안으로 실제 전환까지 지원한다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 차세대 양자보안 팹리스 기업 아이씨티케이(ICTK)와 정보보안 전문기업 지란지교시큐리티가 양자내성암호(PQC) 전환 사업을 공동으로 추진하기로 18일 합의했다.
회사에 따르면 양사는 양자내성암호 전환 및 암호자산 식별 사업 추진을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 프로젝트명은 '큐브릿지(Q-BRIDGE)'다.
ICTK는 PUF(물리적복제방지기능) 기반 하드웨어 신뢰점에 PQC를 결합한 보안 제품을 담당한다. CA(인증기관)·KMS(키 관리 시스템)·HSM(하드웨어 보안모듈)·VPN 등의 설계·공급·연동과 상호운용성·보안성 검증, 기술지원·유지보수를 맡는다.
지란지교시큐리티는 사업기획과 고객 대응을 총괄하며, 자체 솔루션인 'Crypto Discovery'를 통해 암호자산 분석과 위험평가, 전환 권고 및 이행 등 진단·컨설팅을 수행한다.
지란지교시큐리티는 메일보안, 문서보안, 모바일보안, 악성코드 위협 대응 등 다양한 보안 솔루션을 개발·공급하며 국내 6000여 개 고객사를 기반으로 공공·금융·기업·교육 분야에서 사업을 전개하고 있다.
양사는 양자컴퓨터 시대에 대비해 기업·기관이 보유한 암호자산을 식별하고 양자 취약성을 분석한 뒤, PQC 기반 신뢰 인프라를 구축하고 현장 실증을 거쳐 실제 전환까지 이어가는 통합 사업 모델을 추진한다. PQC 전환 로드맵 수립과 상호운용성·성능 검증을 위한 현장 실증(PoC)을 함께 진행하며, 정부·공공기관이 발주하는 연구개발사업에도 공동으로 제안할 계획이다.
ICTK 김기용 솔루션개발본부장은 "PUF 기반 하드웨어 신뢰점 기술과 지란지교시큐리티의 암호자산 진단·컨설팅 역량이 결합되면, 기업과 기관이 실제로 겪는 PQC 전환 과정의 어려움을 진단부터 구축까지 한 번에 해결할 수 있는 체계를 갖추게 된다"고 말했다.
지란지교시큐리티 이상준 CTO는 "PQC 전환의 출발점은 기업과 기관이 현재 어떤 암호기술과 자산을 사용하고 있으며, 무엇을 우선적으로 전환해야 하는지 정확히 파악하는 것"이라며 "양사의 역량을 연계해 암호자산 식별과 위험 진단에서 실제 PQC 적용과 검증까지 이어지는 전환 체계를 구축해 나가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com