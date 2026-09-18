이통3사, 추석 통신망 특별관리…협력사 대금 3175억원 조기 지급

AI 핵심 요약beta
- SK텔레콤·KT·LG유플러스가 18일 추석 앞 통신망 점검에 나섰다.
- 주요 교통거점·휴양지 5G·LTE를 집중 관리하고 보안도 강화했다.
- 3사는 협력사 대금 3175억원 조기 지급과 영상통화 혜택을 제공했다.
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연휴기간 영상통화도 무료 제공
[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = SK텔레콤과 KT, LG유플러스 이동통신 3사가 추석 연휴를 앞두고 통신망 특별 관리에 나선다. 귀성·귀경에 따른 트래픽 증가에 대비해 주요 이동 구간과 다중이용시설의 네트워크를 집중 점검한다.
SK텔레콤은 추석 연휴 전날인 23일부터 27일까지 5일간 종합상황실을 중심으로 특별 소통 대책을 운영한다. 19일부터 다음 달 4일까지 열리는 2026 아이치·나고야 아시안게임 기간에도 관제 체계를 병행한다.
SK텔레콤은 관계사와 운용·유지보수 협력사 등을 포함해 연인원 3625명을 투입해 전국 통신망을 24시간 모니터링한다.
AI 기반 네트워크 운용 시스템 'A-One'과 코어망 AI 통합관제 시스템 '스파이더'를 활용해 트래픽과 장비 상태를 점검하고 이상 징후에 대응한다. 추석 당일인 25일에는 시간당 최대 데이터 사용량이 평시보다 10.3% 증가할 것으로 전망했다.
KT도 23일부터 추석 연휴 마지막 날까지를 '네트워크 집중 관리 기간'으로 지정했다. 주요 고속도로와 KTX·SRT 역사, 공항, 버스터미널 등 교통 거점의 통신 품질을 점검하고 기지국 용량 최적화를 마쳤다.
주요 휴양지와 방문객 밀집 지역의 5G·LTE 기지국을 24시간 집중 모니터링하고 스미싱 문자와 사이버 공격에 대비한 보안 관제도 강화한다.
LG유플러스는 전국 고속도로와 휴게소, KTX·SRT 역사, 버스터미널, 공항 등의 5G·LTE 기지국을 사전 점검하고 품질 최적화를 진행했다.
서울 마곡사옥에 종합상황실을 운영하고 AI 기반 자율 운영 네트워크 플랫폼 'AION'을 활용해 연휴 기간 트래픽 변화를 실시간으로 관리한다. U+tv와 OTT 이용 증가에 대비해 캐시서버 용량도 증설했다.
이통3사는 연휴 기간 고객 편의를 위한 영상통화 혜택도 제공한다. SK텔레콤과 LG유플러스는 9월 24일부터 27일까지 영상통화를 무료로 제공한다. LG유플러스의 경우 알뜰폰 가입자도 대상에 포함되며 선불폰과 모바일 데이터를 이용한 영상통화는 제외된다.
협력사 대금 조기 지급도 이뤄진다. SK텔레콤은 SK브로드밴드와 함께 200여개 협력사와 250여개 유통망에 1318억원을 조기 지급한다.
KT는 주요 그룹사와 함께 중소 협력사에 1607억원을 지급하며 LG유플러스는 자재·공사·용역 등을 납품하는 중소 협력사에 250억원을 지급한다.
이들 3사의 조기 지급액은 총 3175억원으로 각 사는 명절을 앞둔 협력사의 자금 운용 부담을 줄이기 위해 관련 금융 지원 프로그램도 운영하고 있다.
SK텔레콤은 동반성장펀드, KT는 1000억원 규모의 저금리 상생협력펀드, LG유플러스는 750억원 규모의 동반성장펀드와 300억원 규모의 직접자금지원 프로그램을 운영한다.
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