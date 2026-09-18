카카오프렌즈, '짱구는 못말려' 콜라보 굿즈 20종 출시

AI 핵심 요약beta
- 카카오프렌즈가 18일 짱구 굿즈 20종을 출시했다.
- 고구마밭 대소동 테마로 농장 방문 이야기를 담았다.
- 온·오프라인 판매와 30일까지 이벤트를 진행했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 카카오프렌즈가 애니메이션 '짱구는 못말려'와 협업한 굿즈 20종을 18일 출시했다.
이번 협업은 두 캐릭터 세계관이 처음 만나는 프로젝트다. 메인 테마인 '고구마밭 대소동'은 짱구와 친구들이 농장주 라이언의 농장을 방문해 고구마를 캐는 내용을 담았다.
출시 제품은 키링, 피규어, 파자마, 문구류 등으로 구성됐다. 이 중 '랜덤 피규어 풀세트'는 카카오프렌즈 온라인 스토어에서만 판매된다.
신제품은 카카오프렌즈 온·오프라인 스토어와 카카오톡 선물하기에서 구매할 수 있다.
카카오프렌즈는 이달 30일까지 출시 기념 이벤트를 진행한다. 온라인 게임 미션으로 고구마 캐기에 성공한 사용자에게는 한정판 모바일 배경화면을 제공한다. 사용자는 처음 1회는 조건 없이 참여할 수 있으며 친구에게 공유할 경우 이벤트 기간 중 매일 최대 5회까지 추가 참여가 가능하다.
카카오프렌즈 관계자는 "전 세대에게 사랑받는 짱구는 못말려 캐릭터들과 카카오프렌즈가 만나 서로의 매력을 극대화할 수 있는 유쾌한 스토리를 완성했다"며 "가을에 어울리는 고구마 테마의 귀여운 굿즈 20종과 재미있는 온라인 이벤트를 통해 팬들에게 색다른 즐거움을 선사할 것"이라고 전했다.
origin@newspim.com