'굳지 않는 떡'부터 국산 고구마까지…식량과학 이끄는 연구원들 '한눈에'

AI 핵심 요약beta
- 농촌진흥청이 20일 식량 연구자 4인의 특별관을 온라인에 공개했다
- 특별관에는 굳지 않는 떡과 국산 벼·고구마 품종 개발 과정이 담겼다
- 농촌진흥청은 27일까지 질문 행사와 우수 참여자 경품 증정을 진행한다
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대표 연구자 4명 소개…27일까지 질문 접수
특별한 연구성과 카드뉴스와 영상으로 공유
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = '굳지 않는 떡'을 만드는 기술과 병해에 강한 국산 벼·고구마 품종을 개발한 연구자들의 이야기가 온라인으로 공개됐다. 연구 결과뿐 아니라 개발 과정의 고민과 연구 철학도 함께 소개한다.
농촌진흥청 국립식량과학원은 대표 연구자 4인의 인터뷰와 영상 등을 담은 '스타연구원 특별관'을 누리집에 개설했다고 20일 밝혔다.
특별관은 지난 16일 '세계 식량의 날'을 기념해 식량·식품 분야 연구 성과를 국민에게 쉽게 알리기 위해 기획됐다. 세계 식량의 날은 유엔식량농업기구(FAO) 창설을 기념해 제정한 날로, 기아 퇴치와 식량안보, 농업의 중요성을 알리는 국제 기념일이다.
특별관에서는 떡의 유통 한계를 극복하는 데 기여한 한귀정 연구관의 이야기를 만날 수 있다. 한 연구관은 화학첨가물 없이 '굳지 않는 떡'을 만드는 원천기술을 개발해 K-디저트 활성화를 뒷받침했다.
기후변화와 소비 수요에 대응한 벼 품종 개발 과정도 소개한다. 박현수 연구관은 쌀알이 길쭉한 '아미쌀'과 병해에 강한 '신동진1' 등 현장 맞춤형 벼 품종을 다수 개발했다.
이종희 연구관은 유전정보를 활용한 분자육종 체계를 구축했다. 이를 바탕으로 병에 강하고 재배 안정성이 뛰어난 '새일미', '해담쌀', '미소진품' 등 벼 품종을 개발했다.
고구마 분야에서는 이형운 연구관의 성과를 소개한다. 이 연구관은 병해와 이상기상에 강한 '호풍미', '소담미' 등 국산 고구마 품종을 개발해 외래 품종 대체에 기여했다.
국립식량과학원은 특별관 개설을 기념해 이날부터 27일까지 '스타연구원에게 묻다' 온라인 행사를 진행한다. 특별관을 둘러본 뒤 관심 있는 연구자를 지정해 SNS에 질문을 남기는 방식으로 참여할 수 있다.
우수 질문자 12명에게는 국립식량과학원이 개발한 품종과 가공품을 증정한다. 별도 추첨을 통해 48명에게 우리 품종 쌀이나 기관 캐릭터 '식냥이' 열쇠고리 등을 제공한다. 선정된 질문과 답변은 카드뉴스와 영상으로 제작해 공유할 예정이다.
김병석 국립식량과학원장은 "연구 성과를 비롯해 연구자의 고민과 열정을 국민에게 알려 연구 현장과 소통할 수 있는 계기가 되길 바란다"며 "국민 눈높이에 맞춘 소통 콘텐츠를 지속적으로 발굴하겠다"고 말했다.
jongwon3454@newspim.com