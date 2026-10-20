펄어비스, 검은사막 모험가들과 난치병 환아에 2000만원 기부

AI 핵심 요약beta
- 펄어비스는 20일 게임 이벤트로 난치병 환아를 지원했다
- 16일 국립암센터에 기부금과 물품 2000만원 상당을 전달했다
- 환아와 가족 100명에게 굿즈와 병원 생활용품을 선물했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 펄어비스는 게임 '검은사막'과 '검은사막 모바일'의 인게임 이벤트를 통해 난치병 환아를 지원했다고 20일 밝혔다.
펄어비스는 16일 국립암센터를 방문해 모험가들과 함께 모은 2000만 원 상당의 기부금과 물품을 전달했다. 메이크어위시 코리아와 국립암센터가 함께했다.
행사에서는 마술 공연과 캐리커처 체험이 진행됐다. 펄어비스는 환아와 가족 100명에게 회사 굿즈와 병원 생활용품 선물 세트를 전달했다.
기부금 모금은 게임 내 이벤트로 이뤄졌다. 검은사막 모험가들은 NPC에게 인형을 전달하고 선물 상자를 운반하는 의뢰를 수행했고 검은사막 모바일 모험가들은 겨울·보습·문구 용품 세트 중 환아들에게 전하고 싶은 선물을 직접 선택했다.
펄어비스는 2021년부터 메이크어위시 코리아와 협력해 난치병 환아 지원 활동을 이어가고 있다. 2021년부터 2024년까지 환아들의 소원 성취를 지원하고 사옥 초청 및 멘토링 프로그램을 진행했으며, 지난해에는 서울아산병원을 방문해 환아와 가족들을 위한 행사를 개최했다.
origin@newspim.com