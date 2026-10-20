李대통령, 의원 시절 자주 찾던 '계양전통시장' 방문…상인 애로사항 청취

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 20일 계양전통시장을 방문해 물가와 경기 상황을 살폈다.
- 이 대통령은 상인 간담회에서 지역 소상공인들의 현장 애로사항을 청취했다.
- 상인들은 정부 지원 확대와 지원 절차 개선, 지역화폐 운영을 건의했다.
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[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 20일 인천 계양구에 위치한 계양전통시장을 방문해 물가와 경기 상황을 살피고 지역 골목상권의 목소리를 청취하기 위한 상인 간담회를 열었다.
이 대통령은 이날 오후 계양에서 열린 3기 신도시 주택공급 현장 간담회를 마친 뒤 시장을 방문했다. 계양전통시장은 이 대통령이 계양을 지역구 국회의원이던 시절 자주 찾았던 인천의 대표적 전통 시장 가운데 하나다.
이 대통령은 이손희 계양산전통시장 상인회장의 안내를 받으며 시장에 시장을 둘러봤다. 이 대통령은 시장 입구부터 기다리고 있던 상인들과 주민들에게 일일이 악수를 건네고 짧은 대화를 나누며 인사했다.
상인 간담회에서는 서장열 인천상인연합회장이 "경기가 어려움에도 수도권이라는 이유로 정부 지원을 받지 못한다는 고충이 있다"며 "인천시와 함께 인천채움프로젝트를 추진 중"이라고 밝혔다.
최형우 계산시장 상인회장은 "중소유통사업법에 따라 전통상점가 지원을 받고 있는데 최근에 골목형 상점가가 늘어나면서 예산이 많이 증가한 것을 체감하기 어렵다"며 별도 편성 등이 가능한지 검토를 부탁했다.
홍의희 계양구 소상공인연합회 회장은 "나이가 많은 소상공인의 경우 소상공인 확인서를 발급받는 데에 어려움이 크다"며 "이를 대체할 수 있는 방법을 검토해 달라"고 건의했다.
이 대통령은 '인천 e음(이음)'과 관련된 운영 현황을 박찬대 인천시장에게 확인했다. 특히 "인천이 수도권임에도 서울과 경기도에 비해 열악한 부분이 많아 정서적 배제를 당하고 있는 것 같다"는 박 시장의 호소도 들었다.
이날 함께 동행한 김남준 더불어민주당 의원은 지역주민들이 '대통령 마을'이라는 단어를 사용한다며 "그만큼 자부심이 크다"고 전했다.
pcjay@newspim.com