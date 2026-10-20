李대통령, '산재 사망 감소'에 "획기적 성과…노동자 장관 효과"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 20일 산재 사망자 감소를 획기적 성과라며 격려했다
- 올해 3분기 산재 사망자는 지난해보다 81명 줄어든 366명으로 집계됐다
- 이 대통령은 산재 사망 방지 법안의 조속한 국회 처리를 주문했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
올 3분기까지 산재 사망자 81명 감소
국무총리에 관계자 포상 당부
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 20일 김영훈 고용노동부 장관의 산업재해 사망 감소 통계를 보고받은 뒤 "획기적인 성과"라고 격려했다.
이 대통령은 이날 오전 청와대에서 주재한 45회 국무회의에서 올해 3분기까지 누적 산재 사망자 수가 작년 같은 기간보다 81명(19.9%) 감소한 366명이라는 보고를 받은 뒤 "노동자가 노동부 장관을 한 효과가 아닐까 싶다"면서 이같이 칭찬했다.
이 대통령은 "정말 큰일을 한 것"이라며 "현장에서 애쓰는 근로감독관을 포함해서 잘했다고 격려 박수도 한번 보내드린다"고 했다. 그러면서 한성숙 국무총리에게 관계자 포상도 당부했다.
이 대통령은 "제가 경기도에 (도지사로) 있을 때, 소방관들이 1분 일찍 출동하고 더 헌신적으로 하면 누군가 죽을 사람이 사는데 누군가에게 생명을 부여하는 것은 원래 신이 하는 일이라고 했다"며 "그래서 소방관이 하는 일은 작은 신의 역할이라는 이야기를 가끔 했다. 노동부 장관이나 노동부 근로감독관 여러분들이 사실 누군가에 생명을 부여한 것"이라고 했다.
이 대통령은 그러면서도 여전히 산재 사망자가 366명이나 있다는 점을 짚었다. 이 대통령은 "여전히 죽지 않아도 될 사람이 3분기 동안 366분이 돌아가셨다"며 "적은 숫자가 아니다"고 말했다.
이 대통령은 국회 입법 속도에 답답함을 드러내기도 했다. 안전 조치 미이행 기업에 대한 경제적 제재 강화 법안이 아직 국회에서 통과되지 않았다는 김 장관의 답변에 이 대통령은 "아, 정말 제가 작년부터 이야기한 것 아니냐"고 말했다.
이 대통령은 "국회 입법도 조금 갑갑하긴 하다"며 "입법을 최대한 노력해서 빨리 해 달라고 하라"라고 주문했다.
pcjay@newspim.com