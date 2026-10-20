전세 급감에 뒤집힌 임대차 시장…서울 아파트 월세 첫 50% 돌파

AI 핵심 요약beta
- 올해 1~9월 서울 아파트 월세 거래가 전세를 처음 앞질렀다
- 전세 거래는 27.5% 감소해 월세 비중이 51.0%까지 높아졌다
- 서울 아파트 평균 월세는 166만1000원으로 1년 새 상승했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
평균 월세도 1년 새 21만8000원 올라
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 서울 아파트 임대차 시장의 무게중심이 월세로 기울고 있다. 지난해 일부 자치구에 그쳤던 월세 거래 우위 현상이 강남·마포·용산 등으로 확산하며 서울 전체로도 전세 계약을 앞질렀다. 전세 거래 위축이 두드러지는 가운데 월세 가격도 상승세를 나타냈다.
20일 서울부동산정보광장에 따르면 올해 1~9월 서울 아파트 임대차 거래 17만2027건 가운데 월세는 8만7740건으로 51.0%를 차지했다. 전세는 8만4287건으로 월세보다 3453건 적었다. 1~9월 기준 월세 비중이 절반을 웃돈 것은 관련 통계 집계가 시작된 2011년 이후 처음이다.
이번 역전은 월세 거래 확대보다 전세 거래 위축의 영향이 컸다. 올해 1~9월 월세 거래는 지난해 같은 기간보다 2.8% 감소했다. 같은 기간 전세 거래는 11만6272건에서 8만4287건으로 27.5% 줄었다. 전세 감소율이 월세의 약 10배에 달하면서 전체 계약에서 월세가 차지하는 비중이 높아졌다.
이 같은 흐름이 연말까지 이어지면 연간 기준으로도 처음 월세가 전세를 넘어설 수 있다.
월세 거래가 더 많은 지역도 서울 곳곳으로 넓어졌다. 지난해 1~9월에는 금천·종로·중·구로구 등 4개 자치구에서만 월세 계약이 전세보다 많았다. 올해는 강남·강북·관악·광진·동대문·마포·영등포·용산·중랑구 등 9곳이 추가돼 모두 13곳으로 늘었다. 서울 25개 자치구 중 절반 이상에서 월세 거래가 우위를 보인 셈이다.
종로구의 월세 비중은 65.6%로 서울에서 가장 높았다. 중랑구가 64.9%, 구로구가 63.1%로 뒤를 이었다.
변화 폭이 가장 큰 곳은 중랑구였다. 지난해 같은 기간 44.6%였던 월세 비중이 올해 64.9%로 20.3%포인트 상승했다. 서울 전체에서 월세 거래량이 감소한 것과 달리 중랑구는 월세 계약이 91.6% 증가했다. 반면 전세 거래는 16.5% 줄면서 월세 쏠림이 두드러졌다.
강남구에서도 월세가 임대차 거래의 과반을 차지했다. 올해 1~9월 월세 계약은 8406건으로 전세 7170건보다 1236건 많았고, 월세 비중은 54.0%를 기록했다.
전세 거래가 더 많은 지역도 남아 있다. 양천구는 월세 비중이 42.1%로 서울에서 가장 낮았다. 도봉구와 성북구는 각각 44.7%, 강서구는 45.6%로 집계됐다.
월세 비중이 커지는 가운데 임대료도 상승했다. 한국부동산원의 전국주택가격동향조사 결과 지난달 서울 아파트 평균 월세는 166만1000원이다. 지난해 같은 달 144만3000원보다 21만8000원 높아졌다.
평균뿐 아니라 가격을 순서대로 나열했을 때 가운데에 해당하는 중위 월세도 올랐다. 지난해 9월 120만원에서 올해 9월 140만원으로 20만원 상승했다.
전세 거래가 위축되고 월세 부담은 늘어나는 흐름이 겹친 것이다. 주거비가 매달 고정적으로 지출되는 만큼 임대료 상승은 월세 가구의 생활비 운용에도 부담으로 작용할 수 있다.
함영진 우리은행 부동산리서치랩장은 "높은 전세대출 이자 부담과 수도권 전셋값 오름세로 인해 전세의 월세 전환 흐름이 지속될 전망"이라고 말했다.
chulsoofriend@newspim.com