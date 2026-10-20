NHN, 애니메이션 '최애의 아이' 퍼즐 게임 글로벌 사전예약 시작

AI 핵심 요약beta
- NHN은 20일 ‘최애의 아이 Puzzle Star’ 글로벌 사전예약을 시작했다.
- 게임은 원작 기반 매치3 퍼즐과 캐릭터별 스킬을 지원한다.
- NHN은 사전예약 이용자에게 코스튬과 게임 아이템을 제공한다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= NHN이 인기 애니메이션 '최애의 아이'를 기반으로 한 매치3 퍼즐 게임 '최애의 아이 Puzzle Star'의 글로벌 사전예약을 20일 시작했다.
이번 게임은 '최애의 아이' 애니메이션의 첫 공식 퍼즐 게임으로 구글플레이와 앱스토어를 통해 이용할 수 있다. 한국어를 포함해 일본어, 영어, 중국어 간체·번체를 지원한다.
게임은 블록을 연결해 지우는 기본 조작에 캐릭터별 다른 퍼즐 스킬과 연출을 더했다. 원작 애니메이션의 에피소드를 되돌아보는 '메모리 보드', 오리지널 의상 기반 코디 요소, 게임 오리지널 일러스트 등을 포함한다.
NHN은 글로벌 출시를 맞이해 모든 이용자에게 특별 보상을 제공한다. B코마치 아이의 코스튬과 꾸미기 아이템, 스테이지 클리어를 돕는 게임 아이템, 가챠 10회 분량의 다이아 등이 포함된다.
'최애의 아이'는 아카사카 아카와 요코야리 멘고의 작품으로 일본뿐 아니라 전 세계에서 인기를 얻고 있다. 지난 1분기에 TV 애니메이션 제3기를 방영했으며, 4기 제작이 확정된 상태다.
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