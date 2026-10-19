NHN두레이, 전군 30만명 협업 플랫폼 '국방이음' 운영

AI 핵심 요약beta
- NHN두레이가 19일 전군 통합 협업 플랫폼 국방이음 운영을 시작했다
- 국방부와 전군 30만명이 메신저·메일 등 협업 기능을 이용한다
- 국방통합데이터센터에 구축해 보안을 강화하고 AI 도입을 검토한다
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= NHN두레이가 협업 서비스 '두레이' 기반의 전군 통합 협업 플랫폼 '국방이음'의 구축을 완료하고 19일 본격 운영을 시작했다.
국방부, 육·해·공군, 국직부대 등 전군 30만명이 사용하는 공식 협업 서비스인 국방이음은 국방통합데이터센터 내에 직접 구축됐다.
NHN두레이는 2024년 말부터 국방부와 일부 부대를 대상으로 서비스를 제공하며 전체 국방 조직으로의 확산을 준비해왔다.
국방이음은 메신저, 메일, 프로젝트, 드라이브, 캘린더, 화상회의 등 다양한 협업 기능을 단일 환경에서 제공한다. 프로젝트 기능으로 여러 업무를 통합 관리하고 드라이브를 통해 구성원 간 공동 편집이 가능하며 실시간 공유 캘린더로 조직 간 자료와 정보 공유 속도를 높일 수 있다.
외부망과 분리된 국방통합데이터센터 내 구축으로 군 내부 데이터에 대한 통제력과 보안성을 확보했다. 국방망 내 구축 형태임에도 최신 SaaS 버전으로 업데이트하는 체계를 갖춰 새로운 기능과 개선 사항을 적시에 이용할 수 있다.
NHN두레이는 향후 국방부와 협의를 통해 AI 협업 기능과 한글 문서 작성을 지원하는 '두레이 AI' 도입을 검토할 예정이다. 공공·국방 분야 시스템 통합 및 운영 경험을 갖춘 MTCM이 핵심 파트너사로 참여해 서비스 구축과 운영을 지원한다.
백창열 NHN두레이 대표는 "두레이가 대한민국 전군이 사용하는 공식 협업 플랫폼으로 자리매김하게 된 것은 그 동안 공공 부문에서 입증해온 서비스의 안정성과 상품성이 빛을 발한 결과"라며 "향후 군 현장에서 발생하는 개선 및 요구사항을 서비스에 지속 반영하며 스마트 협업체계 구축을 지원하는 동시에 국방 분야의 디지털 전환과 AI 전환에 앞장서 기여하겠다"라고 밝혔다.
origin@newspim.com