NHN '한게임 로얄홀덤', 제6회 HPT 개최…총상금 22억원

AI 핵심 요약beta
- NHN이 22일 한게임 로얄홀덤 HPT 6회를 연다고 밝혔다.
- 총상금 22억원 규모로 온라인 예선은 11월 25일까지다.
- 오프라인 대회는 11월 26일부터 성수동 에스팩토리서 열린다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
11월 26~29일 성수동 에스팩토리서 본선 개최
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = NHN은 모바일 포커 게임 '한게임 로얄홀덤'이 제6회 'HPT(Hangame Poker Tour)'를 개최한다고 22일 밝혔다.
이번 대회는 빗썸이 주최하고 SOOP이 운영하며 총상금은 역대 최대인 22억원 규모다. 온라인 새틀라이트 토너먼트는 오는 11월 25일까지 진행되며 이용자는 하루 5차례 별도 신청 없이 참가할 수 있다.
각 새틀라이트 토너먼트에서는 총 29장의 오프라인 토너먼트 참가권을 제공한다. 참가권을 확보한 이용자는 11월 26일부터 29일까지 서울 성수동 에스팩토리에서 열리는 오프라인 대회에 참가할 수 있다.
메인 이벤트 DAY1은 기존 2일에서 3일로 확대됐으며, 생존자는 29일 열리는 DAY2에서 상금 20억원을 두고 경쟁한다. 같은 날 상금 2억원 규모의 사이드 이벤트 '슈퍼 스택'도 진행된다.
최영두 NHN 모바일 웹보드사업 그룹장은 "온라인 새틀라이트와 메인 이벤트 일정을 확대해 이용자들이 보다 편하게 오프라인 무대에 도전할 수 있도록 준비했다"고 말했다.
flurry327@newspim.com