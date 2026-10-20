'역삼 연쇄 방화' 70대 경찰 압송…"특허법인이 사기쳐, 3일전 준비"

AI 핵심 요약beta
- 20일 경찰이 역삼동 건물 두 곳에 불지른 70대 남성을 검거했다
- A씨는 특허법인이 사기를 쳐 방화했다고 주장하며 범행을 시인했다
- 두 건물 화재로 19명이 다쳤고 경찰이 정확한 원인을 조사 중이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 서울 강남구 역삼동의 건물 두 곳에서 연달아 불을 지른 혐의를 받는 70대 남성이 경찰에 압송됐다.
서울 수서경찰서는 20일 오후 방화 혐의를 받는 70대 남성 A씨를 검거한 뒤 압송해 조사중이다. A씨는 특허법인이 사기를 쳐서 불을 질렀다고 주장했다.
오후 6시 14분경 수서경찰서에 도착한 A씨는 '왜 불을 질렀냐'는 질문에 "사기를 쳐서"라고 대답했다. '누가 사기를 쳤냐, 특허법인에 악감정이 있었냐'는 질문에는 "2000년도에 특허를 냈는데 사기를 쳤다"며 준비한 서류를 보여줬다.
'범행을 언제부터 준비했는지'에 대해서는 A씨는 "3일 정도 됐다"며 피해자들에게는 "앞으로 사기 치지 말라고 해달라"고 대답했다.
경찰 조사 결과 A씨는 4년 전에도 같은 건물에 방화를 시도하려다가 구속된 전력(방화 예비)이 있었던 것으로 드러났다.
A씨는 이날 오전 11시 54분과 낮 12시 1분경 서울 강남구 역삼동의 신명빌딩 3층과 한양빌딩 4층에 불을 지른 혐의를 받고 있다. 두 곳 모두 특허법인이 입주하고 있다. 두 건물 간 거리는 200~300m다.
화재 발생 후 경찰은 방화에 무게를 두고 수사에 나섰다. 이후 오후 4시 16분쯤 A씨를 서울 지하철 동묘앞역 인근에서 검거했다. A씨는 방화 후 지하철 1호선을 이용해 도주한 것으로 전해졌다.
신명빌딩 화재로 총 11명이 부상을 입었다. 이 중 2명이 중상을 입었다. 1명은 심정지 상태 긴급환자로 병원으로 이송된 후 호흡이 돌아왔다. 나머지 1명은 화상을 입었다.
한양빌딩 화재로 부상자 8명이 발생했다. 3명은 심한 호흡곤란 등으로 중증환자로 분류됐다. 나머지 5명은 경상을 입었다.
신명빌딩은 오후 2시 20분, 한양빌딩은 오후 12시 35분 완진됐다.
경찰과 소방당국은 정확한 화재 원인과 스프링클러 작동 여부 등을 확인하고 있다.
gdy10@newspim.com