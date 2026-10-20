[종합] 서울 역삼동 빌딩 2곳 7분 간격 동시 화재…경찰, 방화 수사

AI 핵심 요약beta
- 20일 경찰이 역삼동 건물 두 곳의 연쇄 화재를 방화로 보고 수사했다
- 두 건물 화재로 19명이 다쳤고 중상자 5명이 발생했다
- 경찰과 소방당국이 정확한 원인과 스프링클러 작동 여부를 확인한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
약 200~300m 거리…"방화 혐의 수사중"
[서울=뉴스핌] 고다연 송은정 기자 = 서울 강남구 역삼동 건물 두 곳에서 7분 간격으로 연달아 불이나 19명이 부상을 입었다. 경찰은 방화에 무게를 두고 수사에 나섰다.
20일 소방당국에 따르면 이날 오전 11시 54분쯤 역삼동에 있는 신명빌딩 3층에서 화재 발생 신고가 접수됐다. 약 7분 뒤인 12시 1분에는 한양빌딩 4층에서 불이 났다는 신고가 접수됐다.
신명빌딩 화재로 총 11명이 부상을 입었다. 이 중 2명이 중상을 입었다. 1명은 심정지 상태 긴급환자로 병원으로 이송된 후 호흡이 돌아왔다. 나머지 1명은 화상을 입었다.
한양빌딩 화재로 인한 부상자 8명 중 3명은 심한 호흡곤란 등으로 중증환자로 분류됐다. 나머지 5명은 경상을 입었다.
한양빌딩 화재 목격자 A씨는 "불이야! 소리가 들리고 입구 쪽에서 검은 연기와 불길이 보였다"며 "방 안에서 살려달라는 소리가 들려 창문을 깨고 대피시켰다"고 전했다. A씨의 손은 그을음과 상처로 덮여 있었다.
신명빌딩은 오후 2시 20분, 한양빌딩은 오후 12시 35분 완진됐다. 소방과 경찰, 구청 등 인원 321명과 장비 59대가 동원됐다.
경찰은 역삼동 건물 2곳에서 동시에 화재가 발생하자 수사에 나섰다. 화재가 연달아 발생한 두 건물의 거리는 200~300m다. 불이 난 건물에는 특허 법인이 입주해 있다고 알려졌다.
서울 수서경찰서는 "오전 11시 55분에서 낮 12시 1분 사이에 신고된 역삼동 화재와 관련해 방화 혐의가 있는 것으로 보고 수사 중에 있다"고 밝혔다.
경찰과 소방당국은 정확한 화재 원인과 스프링클러 작동 여부 등을 확인할 예정이다.
gdy10@newspim.com