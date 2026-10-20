경찰, 역삼동 빌딩 2곳 방화 용의자 동묘앞역 인근서 검거

AI 핵심 요약beta
- 경찰이 20일 역삼동 빌딩 2곳 방화 용의자를 검거했다
- A씨는 두 건물에 7분 간격으로 불을 지른 혐의를 받는다
- 두 화재로 19명이 다쳤고 경찰은 정확한 원인을 조사한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 경찰이 서울 강남구 역삼동 빌딩 2곳에서 연달아 발생한 화재에 대한 방화 혐의 용의자를 특정해 검거했다.
서울 수서경찰서는 20일 오후 4시 16분쯤 서울 역삼동 건물 2곳에 방화한 혐의를 받는 용의자 A씨를 서울 지하철 동묘앞역 인근에서 검거했다고 밝혔다.
A씨는 이날 오전 11시54분쯤 역삼동에 있는 신명빌딩 3층과 7분 뒤인 12시 1분쯤 한양빌딩 4층에 각각 불을 지른 혐의를 받는다. 화재가 연달아 발생한 두 건물 간 거리는 200~300m다. 두 건물 모두 특허 법인이 입주해 있는 것으로 알려졌다.
경찰은 화재 발생 후 방화에 무게를 두고 수사에 나섰다. 경찰은 용의자 A씨를 특정하고 동선을 추적했다. A씨는 방화 후 지하철 1호선을 이용해 도주한 것으로 전해졌다.
신명빌딩 화재로 총 11명이 부상을 입었다. 이 중 2명이 중상을 입었다. 1명은 심정지 상태 긴급환자로 병원으로 이송된 후 호흡이 돌아왔다. 나머지 1명은 화상을 입었다.
한양빌딩 화재로 부상자 8명이 발생했다. 3명은 심한 호흡곤란 등으로 중증환자로 분류됐다. 나머지 5명은 경상을 입었다.
신명빌딩은 오후 2시 20분, 한양빌딩은 오후 12시 35분 완진됐다.
경찰과 소방당국은 정확한 화재 원인과 스프링클러 작동 여부 등을 확인할 예정이다.
gdy10@newspim.com