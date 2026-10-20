4분기 공적채권 발행 6조 감소…국채 추가 축소 검토

AI 핵심 요약beta
- 정부는 20일 4분기 공적채권 발행 규모를 59조원으로 줄이기로 했다
- 3분기보다 6조원 감소한 규모로 시장 상황에 따라 추가 축소도 검토했다
- 정부는 초과세수로 10월 국고채 발행량을 계획보다 5조원 줄였다
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공적채권 발행 65조→59조 감소 예상
초과세수 활용 10월 국고채 발행 5조 축소
[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 정부가 올해 4분기 공적채권 발행 규모를 전 분기보다 6조원 줄일 전망이다. 초과세수를 활용해 10월 국고채 발행물량을 당초 계획보다 5조원 줄인 데 이어 시장 상황에 따라 국채 발행 규모를 추가로 축소하는 방안도 검토하기로 했다.
재정경제부는 20일 '채권 발행기관 협의체' 제4차 회의를 열고 3분기 채권 발행 실적과 4분기 발행계획, 시장 여건 등을 점검했다고 밝혔다.
이날 회의에는 금융위원회와 금융감독원, 산업은행, 수출입은행, 기업은행, 한국전력, 주택금융공사, 한국토지주택공사(LH), 한국장학재단 등이 참석했다.
공적채권은 정부보증채와 공사채 등 공공부문 기관이 발행하는 채권을 말한다. 공공기관 등이 정책사업이나 운영에 필요한 자금을 조달하기 위해 발행하며, 국고채와 함께 채권시장의 주요 공급 물량을 차지한다.
3분기 주요 공적채권 발행 규모는 65조원으로 당초 계획했던 67조원보다 2조원 감소했다. 4분기에는 7개 주요 기관의 공적채권 발행 규모가 59조원 수준으로 줄어들 전망이다. 3분기보다 6조원 적은 규모다.
국고채 발행물량도 줄인다. 올해 3분기 국고채 발행액은 55조6000억원으로, 3분기 말까지 누적 발행액은 179조7000억원이다. 4분기 잔여 발행물량은 44조원이다. 정부는 초과세수를 활용해 10월 국고채 발행물량을 당초 계획보다 5조원 축소했다. 시장 상황에 따라 추가로 발행물량을 줄이는 방안도 검토할 예정이다.
정부와 발행기관은 4분기 채권시장 상황을 지속적으로 점검하면서 발행물량과 시기를 조정하는 등 시장 안정에 공동 대응할 계획이다.
황순관 재경부 국고실장은 "4분기 대외 불확실성이 지속되는 가운데 국고채를 비롯한 우량채 공급에 대한 시장 부담도 있는 상황"이라며 "필요한 경우 수시 회의를 통해 발행량과 발행 시기를 협의·조정해 나갈 것"이라고 말했다.
wideopen@newspim.com