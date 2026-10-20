원주시, 주민 1014명 개인정보 유출…담당자·팀장·과장 직위해제

AI 핵심 요약beta
- 원주시는 20일 주민의견서 전달 과정에서 개인정보 1014건을 유출했다
- 유출 정보는 주민 성명·주소·연락처로 비식별 처리가 누락됐다
- 시는 담당자 등 3명을 직위해제하고 관계기관에 신고했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
성명·주소·연락처 유출…자료 회수·파기 요청하고 관계기관 신고
[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 원주시가 단구지구 지구단위계획 변경과 관련한 주민의견서를 사업시행자에게 전달하는 과정에서 주민 1014명의 개인정보를 유출했다. 시는 담당자와 담당팀장, 과장을 직위해제하고 관계기관에 신고했다.
20일 원주시에 따르면 시는 시장 명의의 '유승아파트 앞 공동주택 건설 관련 개인정보 유출 사실 알림'을 통해 이 같은 내용을 공지했다.
유출된 정보는 주민들의 성명·주소·연락처다. 시는 주민의견서를 사업시행자에게 송부하면서 개인정보 비식별 처리를 누락했다고 밝혔다.
시는 지난 16일 유출 사실을 인지하고 당일 사업시행자에게 송부자료 회수와 파기를 요청했다. 이어 20일 유출 대상자에게 관련 사실과 피해 구제 절차를 안내하고 개인정보보호위원회 등 관계기관에 신고했다. 같은 날 담당자와 담당팀장, 과장에 대한 직위해제 조치도 진행됐다.
시는 감사와 조사 결과 등을 반영해 관련자를 엄중 문책할 방침이다. 재발 방지를 위해 개인정보 보호 교육을 실시하고 기술적·관리적 보호 조치도 대폭 강화하기로 했다.
onemoregive@newspim.com