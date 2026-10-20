[베트남 증시] 글로벌 투심 위축 속 강보합...'밀수 스캔들' PNJ는 임시 주총 앞두고 상한가

AI 핵심 요약beta
- 베트남 증시는 20일 VN지수가 0.13% 상승했다
- 금융주와 부동산주 강세가 시장 상승을 지지했다
- PNJ는 구조조정과 대규모 자금조달 소식에 상한가를 기록했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
HNX지수(하노이증권거래소) 257.96(+0.05, +0.02%)
[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 20일 베트남 증시는 강보합을 나타냈다. 프랑스와 이탈리아의 시위가 폭력 사태로 번지면서 글로벌 투자 심리가 얼어붙은 가운데, 인공지능(AI) 관련 주식에 대한 매도세가 베트남 증시에는 일부 긍정적인 영향을 미쳤다는 분석이 나온다.
호찌민 VN지수는 0.13% 상승한 1,691.97포인트, 하노이 HNX 지수는 0.02% 오른 257.96포인트로 거래를 마쳤다.
오후 거래에서 유동성 유입이 늘어나며 많은 업종에서 상승세가 우위를 점했다. TCB(Techcombank), VIX(VIX Securities Joint Stock Company), STB(Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank), MSB(Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank), TPB(Tien Phong Bank), SSI(SSI Securities Corporation), SHS(Saigon-Hanoi Securities Joint Stock Company), VND(VNDIRECT Securities Corporation) 등 많은 금융주가 상승세를 되찾으며 시장 상승을 지지했고, VIC(Vingroup Joint Stock Company), VPI(Van Phu - Invest Investment Joint Stock Company), VRE(Vincom Retail JSC) 등 부동산 부문에서도 강세가 나타났다. 다만, VHM(Vinhomes)이 4% 하락하면서 지수 상승폭을 제한했다.
PNJ(Phu Nhuan Jewelry JSC) 주가가 상한가까지 급등했다. 지난 7월 다이아몬드 밀수 스캔들이 불거진 이후 사업 조정 및 구조조정 계획을 승인하기 위해 21일 임시 주주총회를 개최한다는 소식이 PNJ에 대한 관심을 키웠다.
이번 회의에서 주목할 만한 안건 중 하나는 올해 사업 계획이다. PNJ는 밀수 스캔들 이후 고객 환불을 위해 7조 동 이상의 막대한 충당금을 설정할 계획이며, 이로 인해 올해 세후 순손실이 6조 2,700억 동에 달할 것으로 예상하고 있다.
PNJ는 또한 기관 투자자들을 대상으로 5억 5,000만 주의 보통주를 비공개로 발행하는 제3자 배정 유상증자 계획도 갖고 있다. 현재 시장에 유통 중인 PNJ 총 주식 수(5억 1,170만 주)보다 많은 신주 발행으로 회사 역사상 유례없는 초대형 규모의 자금을 조달할 것으로 예상된다.
PNJ는 아울러 재무 역량을 강화하고 구조조정 과정에 필요한 자원을 확보하기 위해 다양한 방식을 통해 최대 8조 동을 조달하는 방안을 발표할 것으로 알려졌다.
이날 전체 시장 거래액이 14조 2,000억 동(약 7,299억 원)으로 집계된 가운데, 외국인 투자자들은 2,800억 동의 순매도를 기록했다.
베트남 플러스는 "전반적으로 VN지수는 오후 거래에서 금융 및 소비재 부문의 수요 개선에 힘입어 상승 모멘텀을 되찾았다"며 "다만 유동성은 이전 세션 대비 크게 개선되지 않았고, 외국인 투자자의 순매도는 향후 거래 세션에서 주시해야 할 변수로 남아 있다"고 진단했다.
hongwoori84@newspim.com