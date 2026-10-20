스마일게이트 희망스튜디오, 성남 청소년 AI 게임 창작 워크숍 시작

AI 핵심 요약beta
- 스마일게이트 희망스튜디오와 성남문화재단이 20일 AI 창작 워크숍을 시작했다
- 청소년 20명과 청년 멘토 8명은 6주간 AI로 게임을 제작한다
- 완성 게임은 12월 18일 성과 공유회에서 발표·전시한다
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 스마일게이트 희망스튜디오와 성남문화재단이 청소년을 대상으로 한 AI 창작 워크숍을 시작했다.
'성남시 청소년 AI 창작 워크숍-우리 동네 플레이어'는 청소년들이 인공지능을 활용해 게임을 직접 제작하는 프로그램이다. 성남시청소년청년재단 정자유스센터 방과후아카데미 소속 청소년 20명과 소프트웨어·AI 전공자 및 관심 있는 청년 멘토 8명 등 총 28명이 참여한다.
청소년 5명과 멘토 2명이 한 팀을 이룬다. 참가자들은 11월 6일부터 6주간 등하굣길, 공원, 지하철역 등 일상 공간에서 게임 소재를 찾고, AI를 활용해 스토리와 그래픽, 음향 등을 제작한 뒤 온라인 플랫폼에 공개한다.
완성된 게임은 12월 18일 정자유스센터에서 열리는 성과 공유회에서 또래 청소년과 학부모를 대상으로 발표 및 전시된다.
성남문화재단은 사업 기획과 운영, 행정 업무를 담당하고 희망스튜디오는 프로그램 기획과 운영, 멘토 교육을 맡는다.
희망스튜디오는 지난 16일 성남문화재단에서 멘토를 대상으로 사전 교육을 진행했으며, 게임 창작 프로젝트 및 멘토링 매뉴얼, 안전한 인공지능 활용 창작 가이드 등을 소개했다.
권연주 희망스튜디오 이사는 "지역 사회 청소년들이 미래 역량을 키울 수 있도록 지역 기관과 협력해 지속가능한 창의 환경을 구축하고 있다"라며 "희망스튜디오는 미래세대에게 희망을 확산하는 플랫폼으로서 앞으로도 지역사회는 물론 공공 및 민간과의 협력을 다각도로 넓혀 가겠다"고 말했다.
origin@newspim.com