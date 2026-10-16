스마일게이트 스토브, 리듬 댄스 게임 '럽플레이스' 정식 출시

AI 핵심 요약beta
- 스마일게이트는 16일 스토브에서 리듬게임 럽플레이스를 출시했다
- 럽플레이스는 캐릭터 꾸미기와 커플·팸 활동을 지원한다
- PC·모바일 크로스플랫폼과 신규 서버를 함께 제공한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
31일까지 출석·할인 이벤트...신규 서버도 오픈
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 스마일게이트는 글로벌 게임 플랫폼 스토브를 통해 캐킷이 개발한 리듬 댄스 게임 '럽플레이스(LUV PLACE)'를 정식 출시했다고 16일 밝혔다.
럽플레이스는 음악에 맞춰 춤추는 리듬 게임에 캐릭터 꾸미기와 이용자 간 교류 기능을 결합한 커뮤니티형 게임이다. 개발사 캐킷은 2017년 구글플레이 '올해를 빛낸 베스트 캐주얼 게임'에 선정된 '클럽오디션 모바일'을 개발한 바 있다.
게임은 캐릭터 꾸미기와 이용자 간 소셜 활동을 특징으로 한다. 물리엔진 기반 아바타 시스템에 13종의 꾸밈 요소와 2만3000종 이상의 코스튬, 염색 시스템을 적용해 이용자가 원하는 스타일로 캐릭터를 꾸밀 수 있다.
이용자 간 커플 매칭부터 결혼까지 이어지는 커플 시스템과 길드 형태의 '팸' 시스템도 제공한다. PC와 모바일 간 크로스플랫폼 플레이를 지원해 스토브 이용자도 기존 이용자들과 함께 게임을 즐길 수 있다.
이번 스토브 출시에 맞춰 사용자 인터페이스(UI)와 사용자 경험(UX), 각종 편의 기능도 개편했다. 신규 서버도 개설해 이용자들이 캐릭터를 새롭게 육성하고 랭킹 경쟁과 커뮤니티 콘텐츠에 참여할 수 있도록 했다.
스토브는 정식 출시를 기념해 오는 31일까지 출석 이벤트와 할인 행사를 진행한다. 출석 횟수에 따라 최대 1만9000 플레이크와 게임 내 아이템 10종을 지급한다.
스토브 스토어에서는 선착순 10% 결제 할인 쿠폰과 신규·첫 결제 이용자 대상 할인 쿠폰을 제공한다. 리뷰 작성자를 대상으로 한 추첨 이벤트도 진행한다.
flurry327@newspim.com