스마일게이트 스토브, '스페셜포스 리마스터' 사전예약 시작

AI 핵심 요약beta
- 스마일게이트 스토브가 4일 스페셜포스 리마스터 사전예약을 시작했다.
- 사전예약은 16일까지며 참가자에게 플레이크와 할인 쿠폰을 준다.
- 언리얼5로 재탄생한 작품은 원작 전투와 신규 시스템을 담았다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
원작 개발자 박철승 총괄 프로듀서가 직접 개발 지휘
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 스마일게이트의 글로벌 게임 플랫폼 스토브가 1인칭 슈팅(FPS) 게임 '스페셜포스 리마스터'를 신규 입점작으로 선보이고 사전예약을 시작한다.
4일 스마일게이트에 따르면 이번 사전예약은 오는 16일까지 진행된다. 사전예약 참가자에게는 플레이크와 할인 쿠폰을 지급하며 정식 출시 이후에는 한정판 스킨과 스토브 전용 아이템, 누적 플레이 시간에 따른 추가 보상 등을 제공한다.
'스페셜포스 리마스터'는 지난 2004년 출시된 FPS 게임 '스페셜포스'를 개발사 드래곤플라이가 언리얼 엔진5를 활용해 새롭게 제작한 작품이다.
총기별 연사 패턴과 저격수의 '순줌' 등 원작의 전투 방식을 계승하고 데저트캠프, 위성, 너브가스 등 기존 인기 맵을 최신 그래픽으로 재구성했다.
총기 레벨에 따른 무기 파츠 커스터마이징과 전술 장비 등 새로운 시스템도 도입했다. 대각선 이동과 유령스텝, 공중 방향 전환 등 원작 특유의 이동 방식도 구현했다.
이번 작품은 드래곤플라이 창립자이자 원작 '스페셜포스' 개발자인 박철승 총괄 프로듀서가 개발을 이끌고 있다.
flurry327@newspim.com