방학 기간 홍대·잠실·명동역 '북적'…이촌역 어린이 이용객 258% 증가

AI 핵심 요약beta
- 서울교통공사는 21일 방학 전후 한 달간 이용객 증가 역을 분석했다.
- 청소년은 홍대입구·잠실, 어린이는 잠실·이촌이 크게 늘었다.
- 외국인은 명동·홍대입구·을지로입구 등 관광지 이용이 증가했다.
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[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울교통공사는 방학 전후 한 달간 승차 인원 기준 청소년·어린이·외국인 이용객의 증가 상위 10개 역을 살펴본 결과, 이용객 유형에 따라 증가세가 나타난 역이 뚜렷한 차이를 보이는 것으로 확인됐다고 21일 밝혔다.
분석 기간은 여름방학 기간인 7월 18일부터 8월 17일까지, 학기 중인 3월 18일부터 4월 17일까지 약 한 달간의 승차 인원 통계다.
분석 결과 방학기간 청소년은 홍대입구·잠실 등에서, 어린이는 잠실·이촌 등에서 이용 증가가 두드러졌으며 외국인은 명동·홍대입구·을지로입구 등 서울 주요 관광지역에서 고른 증가세를 보였다. 국립중앙박물관이 있는 이촌역에서는 어린이 이용객이 학기 중보다 무려 257.8% 늘어났다.
먼저 청소년 이용객은 홍대입구역에서 학기 중 11만4711명에서 방학 중 17만3429명으로 5만8718명(51.2%) 늘어 증가 인원 1위를 기록했다. 잠실역도 3만6339명 늘었으며 서울역 2만3867명, 고속터미널 1만9784명, 강남역 1만8619명 등에서도 이용이 늘었다.
어린이 이용객은 잠실역에서 학기 중 2만4527명에서 방학 중 4만7938명으로 2만3411명(95.4%) 늘어 증가 인원이 가장 많았다. 이촌역도 7856명에서 2만8108명으로 2만252명 늘어 257.8%의 높은 증가율을 보이는 등 문화·체험시설과 가까운 역에서도 눈에 띄는 변화가 나타났다.
외국인 이용객은 명동역이 학기 중 3만9573명에서 방학 중 4만7311명으로 7738명(19.6%) 늘어 증가 인원 1위를 차지했다. 홍대입구역은 7059명(27.3%), 을지로입구역은 6355명(27.1%), 성수역은 6053명(34.3%) 증가했으며 충무로·시청·동대문 등에서도 이용객이 늘었다.
공사는 앞으로도 지하철 이용 현황을 지속적으로 분석해 시기별·이용객별 이동 특성을 파악하고, 혼잡 관리와 다국어 안내 강화 등 역사 운영과 이용 편의 개선을 위한 기초 자료로 활용할 계획이다.
한편 공사는 늦여름을 즐길 수 있는 도심 나들이 장소도 소개했다. 7호선 수락산역 인근 벽운계곡은 나무 데크가 갖춰져 있어 산책과 가벼운 등산을 함께 즐길 수 있으며, 2호선 신림역 인근 관악산 신림계곡은 계곡과 주변 숲길을 함께 둘러볼 수 있어 가족 단위 나들이 장소로 찾을 만하다.
3호선 경복궁역 인근 수성동계곡은 인왕산 등산로와 연결돼 계곡과 산책을 함께 즐길 수 있다. 1·7호선 도봉산역에서 이어지는 도봉산 등산로도 대중교통으로 접근할 수 있어 선선해지는 늦여름 가볍게 산행을 즐기기에 좋다.
마해근 공사 영업본부장은 "앞으로도 변화하는 이동 수요를 면밀히 살펴 이용객이 몰리는 역을 중심으로 혼잡 관리와 다국어 안내를 강화해 누구나 안전하고 편리하게 지하철을 이용할 수 있도록 하겠다"고 전했다.
kh99@newspim.com