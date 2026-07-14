서울교통공사, 276개 역사서 대용량 리튬배터리 반입 제한 캠페인

시민 안전 의식 제고

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울교통공사는 이달부터 시행 중인 대용량 리튬배터리·개인형 이동장치(PM) 휴대 제한 제도의 안정적인 정착과 시민 인지도 제고를 위해 14일부터 31일까지 1~8호선 276개 전 역사에서 전사적 집중 캠페인을 실시한다고 밝혔다.

캠페인은 선제적인 리튬배터리 사고 예방이라는 제도의 취지를 알리고, 시민들의 이해와 참여를 높여 대용량 리튬배터리를 지하철에 반입하지 않는 안전 문화를 조기에 정착시키기 위한 후속 조치다.

서울교통공사는 14일 왕십리역 등 30개 역에서 대용량 리튬배터리 휴대 금지 집중 캠페인을 실시했다. [사진=서울교통공사]

우선 공사는 역사 내에 포스터와 배너를 추가 설치하고 역사·열차 안내방송을 확대 운영하는 한편, 공식 누리소통망(SNS) 등 다양한 매체를 활용해 휴대 제한 대상과 안전 수칙을 지속적으로 안내한다.

또 환승역과 이용객이 많은 주요 30개 역사에서는 매주 두 차례 본사 지원 인력과 역 직원이 함께 현수막과 피켓을 활용한 합동 캠페인을 실시한다. 나머지 역사에서도 자체 캠페인을 병행해 1~8호선 전 역사에서 시민들을 대상으로 제도 변경 사항을 집중적으로 알린다.

아울러 전동휠체어 등 교통약자의 이동 목적에 사용되는 배터리는 휴대 제한 대상이 아니라는 점도 집중홍보 기간 동안 시민들에게 안내해 제도에 대한 오해를 최소화한다.

한편 공사는 지난 1일부터 개정된 여객운송약관에 따라 160Wh를 초과하는 대용량 보조배터리와 리튬배터리를 사용하는 개인형 이동장치(PM)의 역사와 열차 내 휴대를 제한하고 있다. 리튬배터리 화재 위험에 선제적으로 대응하고 안전한 지하철 이용 환경을 조성하기 위한 조치다.

지난 7일 신당역에서 승객이 휴대 중인 휴대용 보조 배터리에 연기가 발생하는 등 리튬배터리 관련 사고가 지속해서 일어나고 있는 만큼, 공사는 안전한 지하철 이용 문화가 안정적으로 정착할 수 있도록 지속적으로 노력할 계획이다.

마해근 공사 영업본부장은 "리튬배터리 화재는 무엇보다 예방이 중요한 만큼 시민 여러분의 이해와 협조가 무엇보다 중요하다"며 "공사는 지속적인 홍보와 안내를 통해 시민 모두가 안심하고 이용할 수 있는 안전한 지하철 이용 문화가 정착될 수 있도록 노력하겠다"고 전했다.

kh99@newspim.com