서울지하철 유실물 집앞배송, 3주간 91건 이용…코레일 벤치마킹

직장인·지방 거주자 중심 호평…서비스 지속 보완

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울교통공사가 지난달 도입한 '유실물 집앞배송 서비스'가 직장인과 지방 거주자를 중심으로 큰 호응을 얻고 있다. 이 서비스는 유실물센터에 보관 중인 물품을 자택이나 직장 등 고객이 원하는 장소까지 배송해 주는 서비스다.

공사는 서비스 시작일인 7월 20일부터 8월 7일까지 3주간 총 91건의 이용 실적을 기록했다고 14일 밝혔다. 일평균 이용 건수는 6.1건으로 집계됐다. 이 기간 접수된 관련 칭찬 민원도 총 8건에 달했다.

유실물 배송 서비스 [포스터=서울교통공사]

한 직장인 이용객은 "평일에는 연차를 내지 않고도 찾을 수 있어 시간 부담이 크게 줄었다"고 전했다. 지방 거주 이용객은 "출장으로 서울을 자주 찾지만 직접 방문이 어려웠는데 지방 거주자에게 꼭 필요한 서비스"라고 평가했다.

서비스에 대한 타 기관의 관심도 이어지고 있다. 지난 7월 한국철도공사(코레일) 관계자들이 공사를 방문해 집앞배송 서비스의 운영체계, 신청 절차·고객 반응 등을 살피며 벤치마킹을 진행했다.

공사는 이용 데이터와 시민 의견을 지속적으로 분석해 운영체계를 보완해 나갈 예정이다. 또 이번 서비스와 같이 시민이 일상에서 체감할 수 있는 서비스를 지속 발굴할 방침이라고 덧붙였다.

마해근 공사 영업본부장은 "유실물 집앞배송 서비스는 시민들의 시간과 이동 부담을 줄이기 위해 도입한 생활밀착형 서비스"라며 "시행 초기부터 확인된 시민들의 만족과 타 기관의 관심을 바탕으로, 앞으로도 시민들의 일상에 실질적 도움이 되는 고객 중심 서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

kh99@newspim.com