서울교통공사, '또타지하철 앱'서 열차 지연 정보 통합 제공

AI 핵심 요약beta
- 서울교통공사가 20일 또타지하철 앱에 열차지연장애 플랫폼을 구축해 운영을 시작했다.
- 시민과 외국인에게 실시간 맞춤형 열차 지연 정보를 다국어로 통합 제공하도록 기존 앱 서비스를 고도화했다.
- 우이신설선에서 우선 시행 후 다른 노선으로 확대하며 도시철도 이용자에게 일상 필수 앱으로 자리매김을 목표로 한다.
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[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울교통공사는 공식 앱 '또타지하철 앱'을 활용한 '열차지연장애 플랫폼'을 구축하고 본격적인 운영에 나선다고 20일 밝혔다.
이번 플랫폼은 서울 1~9호선 이외의 열차 지연 정보를 각 기관 홈페이지에서 따로 찾아야 했던 시민들에게 통합된 열차 지연 정보를 제공한다. 사용자들은 '또타지하철 앱'의 설정에서 원하는 노선의 알림을 선택해 맞춤형 운행 관련 정보를 받을 수 있게 됐다.
이 플랫폼은 별도 예산 없이 기존 '또타지하철 앱'의 서비스 고도화를 통해 각 운영기관의 관제센터가 메시지를 직접 발송할 수 있도록 설계된 점이 특징이다. 기존 시스템의 개선을 통해 행정 효율성을 높이면서도 도시철도 이용 시민에게는 실시간 맞춤형 안내 서비스를 제공할 수 있게 됐다.
또 공사는 국내 거주 외국인과 외국인 관광객을 위해 지난 5월부터 시행된 '또타지하철 글로벌 앱 서비스'에 이번 플랫폼 서비스를 확대 적용했다. 이 앱은 열차 화재, 고장, 지연 등의 정보를 인공지능(AI) 기반 실시간 번역으로 3개 국어(영어, 중국어, 일본어)로 제공한다.
열차지연장애 플랫폼 서비스는 우이신설선에서 우선 운영을 시작하며, 차차 다른 도시철도 노선으로 확대할 예정이다.
공식 앱 '또타지하철'은 구글 플레이스토어, 원스토어, 애플 앱스토어에서 다운로드 가능하다. 글로벌 앱은 'Seoul Subway – Official App.'으로 서비스 중이다.
정종엽 공사 경영지원실장은 "열차지연장애 플랫폼 구축을 통해 서울 도시철도 이용 승객이라면 누구나 손쉽게 맞춤형 정보를 받을 수 있게 됐다"며 "도시철도 운영기관들과 협력 체계 확대를 통해 또타지하철 앱이 서울 도시철도의 이용 승객에게 도움이 되는 일상 필수 앱으로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다"고 전했다.
kh99@newspim.com