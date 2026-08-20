SK이노베이션, 민·관·군 유류분배훈련 참여…전시 공급체계 점검

AI 핵심 요약beta
- SK이노베이션이 20일 울산CLX서 유류분배훈련을 했다.
- 전시 유류 공급체계와 비상대응 절차를 점검했다.
- 해상 급유훈련 첫 실시로 대응역량을 강화했다.
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해군 군수지원함 활용 해상 급유훈련도 최초 실시
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=SK이노베이션이 민·관·군 합동 유류분배훈련에 참여해 전시 상황에서도 안정적으로 유류를 공급하기 위한 대응 체계를 점검했다.
SK이노베이션은 지난 19일부터 20일까지 울산Complex(울산CLX)에서 합동참모본부와 육·해·공군, 해병대 및 관계기관이 참여한 가운데 '민·관·군 합동 유류인수 및 분배훈련'을 실시했다고 20일 밝혔다.
이번 훈련은 을지연습의 일환으로 전시 상황에서 군이 필요로 하는 유류를 신속하고 안정적으로 공급하기 위한 민·관·군 협업 체계를 강화하기 위해 마련됐다.
SK이노베이션은 군과 함께 유조차와 철도 유조화차, 유조선 등 다양한 인수 장비를 활용한 유류 인수·분배 과정을 훈련했다. 상황실 개설부터 출하시설 운용, 화재 등 비상 상황 대응까지 전반적인 절차도 점검했다.
특히 이번 훈련에서는 해군 군수지원함이 울산CLX 해상부두에서 유류를 직접 인수하는 해상 급유훈련이 처음으로 실시됐다. 기존 육상 중심의 유류 공급 훈련에서 범위를 넓혀 해상 기반 지원체계까지 점검한 것이다.
SK이노베이션은 국가중요시설로서 안정적인 에너지 공급 체계를 유지하는 동시에 유사시 군에 필요한 유류를 차질 없이 공급할 수 있도록 대응 체계를 구축하고 있다.
해킹이나 송유관 파손 등 비상 상황이 발생할 경우에도 신속한 복구와 공정 정상화를 통해 공급 안정성을 유지할 수 있도록 대응 역량을 지속 강화하고 있다.
SK이노베이션 비상계획관은 "유류는 국가 안보와 직결되는 전략 자원으로 비상 상황에서도 안정적으로 공급할 수 있는 체계를 갖추는 것이 매우 중요하다"며 "앞으로도 관계기관과 긴밀히 협력해 비상 대응역량을 강화하고 국가 에너지 안보를 뒷받침하는 역할에 최선을 다하겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com