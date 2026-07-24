영동군, 내년 국비 확보 총력전…정영철 군수, 정부 3개 부처 잇단 방문

AI 핵심 요약beta
- 정영철 영동군수는 24일 세종청사를 찾아 국비 반영을 요청했다.
- 농어촌 기본소득 시범사업과 재활용 시설 현대화를 건의했다.
- 지역소멸 대응을 위해 정부 예산 확보에 총력을 다했다.
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[영동=뉴스핌] 백운학 기자 = 정영철 충북 영동 군수가 내년도 정부 예산 확보를 위해 세종정부청사를 찾아 농어촌 기본소득 시범 사업 등 지역 핵심 현안의 국비 반영을 집중적으로 요청했다.
인구 감소와 고령화로 인한 지역 소멸 위기가 심화하는 가운데 주요 사업을 내년도 예산에 반영해 돌파구를 마련하겠다는 움직임이다.
24일 영동군에 따르면 정 군수는 전날 오후 농림축산식품부, 기후에너지환경부, 기획예산처를 차례로 방문해 ▲농어촌 기본소득 ▲재활용 선별 시설 현대화 사업 ▲농촌 중심지 활성화 사업 등 현안 사업의 필요성을 설명하고 정부 지원을 건의했다.
농림축산식품부에서는 김종구 차관을 만나 농어촌 기본소득 시범 사업 선정과 예산 반영을 요청했다.
정 군수는 농촌 인구 감소와 고령화로 인한 지역 위기를 언급하며 해당 사업이 지역 소멸 대응을 위한 실질적인 해법이 될 수 있다고 강조한 것으로 전해졌다.
기후에너지환경부에서는 재활용 선별 시설 현대화 사업의 국비 지원 필요성을 제기했다.
기존 시설 노후화로 처리 효율이 저하된 상황을 설명하며 시설 개선을 통해 자원 순환 체계를 고도화하고 환경 관리 역량을 강화해야 한다는 점을 강조했다.
이어 기획예산처를 방문한 정 군수는 앞서 건의한 사업들을 포함해 군 주요 현안 전반에 대한 예산 반영 협조를 요청했다.
정 군수는 "중앙부처와의 지속적인 소통과 협력을 통해 주요 현안 사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 국비 확보에 최선을 다하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com