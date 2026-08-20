고준위위원회, 분야별 전문위원회 본격 가동…전문가 35명 위촉

AI 핵심 요약beta
- 고준위방사성폐기물관리위원회가 21일 첫 전문위원회를 연다
- 위원회는 부지·저장·운반·처분·소통 4개 분야로 꾸렸다
- 기본계획 초안과 부적합지역 배제기준을 검토한다
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부지·저장운반·처분·소통 4개분야
[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 고준위방사성폐기물관리위원회가 분야별 전문위원회를 본격 가동한다.
고준위방사성폐기물관리위원회(위원장 김현권)는 분야별 전문위원회를 구성하고, 오는 21일 '제1차 분야별 전문위원회'를 개최한다고 20일 밝혔다.
분야별 전문위원회는 국가적 난제인 고준위 방사성폐기물 관리 정책의 전문성을 뒷받침하기 위해 '고준위 방사성폐기물 관리에 관한 특별법'에 따라 고준위위원회 산하에 설치하여 운영하는 전문가 심의기구다.
전문위원회는 부지, 저장·운반, 처분, 소통 4개 분야로 구성되며, 고준위위원회는 지난 6월 말부터 관련 협회·학회, 연구기관, 시민사회 등 25개 기관으로부터 후보자를 추천받아 자격요건확인을 거쳐 우선적으로 35명의 전문가를 위촉했다. 전문위원들의 임기는 위촉일로부터 2년이다.
분야별 전문위원회의 첫 회의에서는 고준위 방사성폐기물 관리 정책의 장기 청사진이 될 '제3차 고준위 방사성폐기물 관리 기본계획(초안)'과 부지선정 과정에서 지질학적 불안정 요인을 원천 차단하기 위한 '고준위 방사성폐기물 관리시설 부적합지역 배제기준(안)'에 대해 심도있는 검토가 진행될 예정이다.
앞으로 전문위원회에서는 부지선정, 조사지역 및 유치지역 지원방안, 한국형 처분기술 개발·확보, 중장기 홍보소통 전략 등 고준위 방사성폐기물 관리정책 전반에 대한 심층적인 논의를 이어갈 계획이다.
김현권 고준위위원회 위원장은 "분야별 최고 전문가들로 구성된 전문위원회의 출범은 고도의 전문성을 바탕으로 정책에 대한 대국민 신뢰를 확보하는 중요한 기반이 될 것"이라며 "철저한 과학적 검증과 진정성 있는 소통을 통해 국민이 안심하고 신뢰할 수 있는 고준위 방사성폐기물 관리체계를 확립해 나가겠다"고 밝혔다.
dream@newspim.com