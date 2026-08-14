두산에너빌리티, 美 테라파워 SMR 핵심 기자재 수주…초도호기 공급

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 두산에너빌리티가 미국 테라파워의 소형모듈원자로(SMR) 초도 프로젝트에 들어가는 핵심 기자재를 제작한다.

미국 와이오밍주(州) 테라파워 SMR 발전소 조감도. [사진=두산에너빌리티]

두산에너빌리티는 테라파워의 나트륨 원자로용 원자로 보호용기와 원자로 지지구조물, 원자로 내부구조물 제작 계약을 체결했다고 14일 밝혔다.

이번 기자재는 미국 와이오밍주 케머러에 건설 중인 테라파워의 초도 원전에 공급된다. 해당 프로젝트에는 345MW 규모의 첨단 원자로가 적용된다.

두산에너빌리티는 앞서 2024년 12월 테라파워 초도호기 핵심 기자재에 대한 제작성 검토 계약을 체결했다. 이후 설계 개선사항을 개발·적용하면서 제작 발주가 가능한 수준까지 설계 성숙도를 높여왔다.

이번 본계약으로 두산에너빌리티는 테라파워의 원자로 기술과 자사의 제조 역량을 결합한 협력 관계를 한 단계 확대하게 됐다.

테라파워의 케머러 프로젝트는 미국에서 상업 규모 건설 단계에 진입한 차세대 원전 프로젝트 가운데 하나다. 미국 정부의 첨단 원전 확대 정책 지원을 받고 있으며 미국 원자력규제위원회(NRC)로부터 건설허가를 취득한 뒤 올해 봄 착공에 들어갔다.

김종두 두산에너빌리티 원자력BG 사장은 "이번 제작 계약은 테라파워와 다년간 쌓아온 협력과 신뢰를 바탕으로 체결됐다"며 "프로젝트를 차질 없이 수행하고 SMR 제조 역량을 지속적으로 강화해 글로벌 공급 기업으로서 역할을 확대하겠다"고 말했다.

테라파워는 액체 나트륨을 냉각재로 사용하는 4세대 원자로인 소듐냉각고속로(SFR) 기술을 보유하고 있다. 원자로는 용융염 에너지저장 시스템과 결합해 발전 출력을 최대 500MW까지 높일 수 있다.

테라파워는 초도호기 외에도 향후 SMR 보급을 위한 계약을 체결하고 미국과 글로벌 시장에서 추가 프로젝트를 추진하고 있다.

chanw@newspim.com