故 김하늘 양 유족, 건양대병원에 300만원 기부…"이웃에 전해달라"

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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 교내에서 희생된 고(故) 김하늘 양의 유가족이 사건 당시 장례비 전액을 지원했던 건양대병원에 감사의 뜻을 담아 기부금을 전달했다.

건양대병원은 김 양 유가족과 손해배상 소송을 대리한 법무법인 YK 대전분사무소가 병원에 기부금 300만 원을 전달했다고 14일 밝혔다.

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 건양대병원 장례식장에 마련된 고(故) 김하늘 양 빈소. gyun507@newspim.com

이번 기부는 최근 대전지방법원이 김 양 유가족이 가해 교사와 대전시를 상대로 제기한 손해배상 청구 소송에서 원고 일부 승소 판결을 내린 뒤 이뤄졌다.

유가족과 YK 대전분사무소는 김 양이 숨진 당시 장례 절차와 비용 전액을 지원한 건양대병원에 감사의 뜻을 전하기 위해 기부에 뜻을 모았다.

건양대병원은 사건 직후 유가족의 부담을 덜기 위해 장례비용을 비롯한 장례 절차 전반을 지원한 바 있다.

유가족은 이번 기부를 계기로 김 양의 이름으로 나눔 활동을 이어갈 계획이다. 김 양의 생일과 기념일마다 모아온 저축금 등을 활용해 지역의 어려운 이웃을 돕는 기부도 계속한다는 뜻을 밝혔다.

유가족 측은 "하늘이를 떠나보내던 당시 건양대병원의 지원이 큰 힘이 됐다"며 "하늘이의 이름으로 병원과 지역의 어려운 이웃들에게 도움이 전해지기를 바란다"고 말했다. 법무법인 YK 대전분사무소 관계자도 "유족의 뜻에 공감해 이번 기부에 함께하게 됐다"고 밝혔다.

gyun507@newspim.com