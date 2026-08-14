경기도의회 민주당 "독립정신 계승·독립유공자 예우 강화"

15일 제81주년 광복절 앞두고 논평...순국선열과 독립유공자 헌신에 경의

도내 독립운동 유적 보존, 유공자 정당한 예우 및 역사교육 강화 약속

"친일 옹호 논리 배격...1420만 도민과 함께 정의와 민주주의 미래 향할 것"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도의회 더불어민주당이 제81주년 광복절(8월 15일)을 하루 앞둔 14일 논평을 내고 순국선열과 애국지사들의 숭고한 희생에 경의를 표하며 독립정신 계승과 예우 강화를 약속했다.

경기도의회 교섭단체 더불어민주당 로고. [사진=경기도의회 더불어민주당]

도의회 민주당은 이날 발표한 성명에서 "일제강점기의 어둠 속에서도 나라를 되찾은 선열들의 희생과 헌신에 머리 숙여 깊은 경의를 표한다"며 "경기도에는 국내 최고령 생존 독립유공자인 오성규 애국지사를 비롯해 신익희·이석영 선생 등 경기도를 빛낸 독립유공자들의 발자취가 깊게 새겨져 있다"고 언급했다.

이어 "독립투사들과 항일의 역사는 오늘날 우리가 누리는 자유와 번영, 민주주의의 가장 단단한 뿌리"라며 "역사를 올바르게 직시하고 정의를 바로 세울 때 비로소 진정한 의미의 광복이 완성될 수 있다"고 강조했다.

도의회 민주당은 독립운동의 역사적 가치를 지키고 이를 도정에 반영하기 위한 정책적 노력을 다하겠다고 밝혔다.

민주당은 "민족정기를 다시 세우고 친일 세력과 그를 옹호하는 논리가 이 땅에 발붙이지 못하도록 역사교육 강화에 힘쓰겠다"며 "도내 항일독립운동 유적의 보존과 독립유공자에 대한 정당한 예우 및 지원을 대폭 강화하겠다"고 설명했다.

아울러 "빛을 되찾은 그날의 뜨거운 함성을 기억하며 선조들이 꿈꾸었던 정의와 민주주의가 살아 숨 쉬는 나라, 도민이 주인이 되는 자치와 상생의 공동체를 만들어가는 데 앞장서겠다"며 "1420만 경기도민과 함께 선열들의 숭고한 정신을 이어받아 미래를 향해 나아가겠다"고 전했다.

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