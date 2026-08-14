IBK기업은행, 다문화가정 아동 문화예술 캠프 성료

문화예술 체험으로 공동체 의식 함양
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = IBK기업은행은 한국메세나협회와 함께 지난 11일부터 13일까지 충북 충주 IBK충주연수원에서 'IBK 모두다 아트캠프 2026-여름편'을 개최했다고 14일 밝혔다.
다문화가정과 문화소외계층 아동들의 문화예술 접근성을 높이고 사회적 소속감과 공동체 의식을 키우기 위해 마련된 사회공헌 프로그램으로 올해로 5회째다.
전국 각지에서 모인 아동 160여 명이 참가했다. 참가자들은 단체 협동 프로그램인 '모두다 운동회'를 비롯해 미술 공예 체험인 '무지개코끼리'와 '썸머글로벌빌리지', 국악마술극과 태권도 공연, 미디어 공연 등 다양한 문화예술 프로그램을 체험했다.
한편 IBK기업은행은 오는 9월 11일 경기 안산시 선부광장에서 외국인 근로자와 다문화가족을 위한 'IBK 모두다 파크콘서트'를 개최하고, 9월 18일에는 충남 계룡시에서 군인과 군 가족을 위한 'IBK 패밀리콘'을 열 예정이다.
peterbreak22@newspim.com