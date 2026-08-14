전주시, 광복절 앞두고 '평화의 소녀상' 헌화 추모

AI 핵심 요약beta
- 전주시가 14일 위안부 피해자 기림의 날 추모행사를 열었다.
- 풍남문광장 소녀상에서 헌화하며 피해자 아픔을 기렸다.
- 조지훈 시장은 전쟁과 여성폭력 재발 방지를 강조했다.
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1991년 김학순 할머니 첫 공개 증언 계기…2018년 국가기념일 지정
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시가 광복절을 하루 앞두고 일본군 위안부 피해자들의 아픔을 되새기고 평화의 의미를 되새기는 추모의 시간을 마련했다고 14일 밝혔다.
전주시는 이날 풍남문광장 평화의 소녀상에서 제10회 일본군 위안부 피해자 '기림의 날'을 맞아 헌화 추모행사를 개최했다.
행사에는 조지훈 전주시장, 최주만 전주시의장을 비롯 전북겨레하나, 전주시여성단체협의회, 전북여성단체연합, 전북여성인권지원센터 등 여성단체 관계자와 시민 50여명이 참석했다.
8월 14일은 일본군 위안부 피해자인 고(故) 김학순 할머니가 1991년 자신의 피해 사실을 처음 공개 증언한 날이다. 정부는 피해자들의 존엄과 명예를 회복하고 역사를 기억하기 위해 2018년 이날을 국가기념일인 일본군 위안부 피해자 기림의 날로 지정했다.
전주평화의소녀상건립추진위원회는 2015년 8월 풍남문에 평화의 소녀상을 건립했다. 전주시는 이후 매년 기림의 날에 헌화행사를 이어오고 있으며 3·1절과 광복절 등 주요 기념일에도 소녀상 앞에서 추모행사를 진행하고 있다.
조지훈 전주시장은 기념사에서 "故 김학순 할머니의 용기 있는 증언으로 일본군 위안부 피해를 국제사회에 알린 기림의 날에 평화의 소녀상에 헌화하며 피해자들의 용기와 아픔을 기억한다"며 "전쟁과 여성폭력이 다시는 반복되지 않기를 바란다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com