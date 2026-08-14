라온시큐어, '2026 코스닥 라이징스타' 신규 선정

한국거래소 선정 18개사 중 신규 8개사 포함

국가 모바일 신분증에 디지털 ID 기술 적용

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= AI 보안·인증 플랫폼 기업 라온시큐어는 한국거래소가 주관하는 '2026 코스닥 라이징스타'에 신규 선정됐다고 14일 밝혔다.

코스닥 라이징스타는 한국거래소가 기술력과 성장 가능성을 보유한 코스닥 상장기업을 발굴·지원하기 위해 2009년부터 운영하고 있는 제도다. 올해는 총 18개 기업이 선정됐으며 라온시큐어를 포함한 8개사가 새롭게 명단에 포함됐다.

라온시큐어는 생체인증과 통합접근관리(IAM), 블록체인 기반 디지털 ID 등을 주요 사업으로 하고 있다. 회사의 블록체인 기반 디지털 ID 플랫폼 기술은 모바일 주민등록증과 모바일 운전면허증, 모바일 국가보훈등록증 등 국가 모바일 신분증 서비스에 적용됐다. 해당 모바일 신분증 서비스의 이용 대상은 약 4500만명 규모다.

라온시큐어 브랜드 이미지. [사진=라온시큐어]

해외에서는 일본을 중심으로 생체인증 사업을 확대하고 있다. 일본 시장에 공급한 생체인증 플랫폼의 월간활성이용자(MAU)는 올해 1000만명을 넘어섰다. 회사는 이를 기반으로 일본뿐 아니라 동남아시아와 중남미 등으로 디지털 인증 및 ID 사업을 확대할 계획이다.

최근에는 기존 인증·보안 기술을 기반으로 에이전틱AI 보안 분야로 사업 영역을 넓히고 있다. 라온시큐어는 자율형 보안 운영과 AAM(Agentic AI Management), AI 가드레일, AI 해커 등을 포함한 5대 에이전틱AI 보안 솔루션을 개발하고 있으며 올해 3분기부터 순차적으로 공개할 예정이다.

회사는 이를 통해 AI 에이전트의 신원과 권한, 행위를 관리·통제하는 보안 체계를 구축하는 한편 AI를 활용한 위협 탐지·분석·대응과 취약점 점검 자동화 분야까지 사업 범위를 확대한다는 계획이다.

양자컴퓨팅 시대에 대비한 양자내성암호 사업도 추진하고 있다. 최근 NH농협손해보험과 KDB생명 등 금융사에 PQC 솔루션을 공급했다. 향후 기존 인증·보안 기술과 PQC를 결합해 금융과 공공 분야의 차세대 암호체계 전환 수요에 대응한다는 방침이다.

라온시큐어는 생체인증과 IAM, 디지털 ID에서 확보한 신원인증·접근통제 기술을 AI 환경으로 확대하고 에이전틱AI 보안과 PQC를 새로운 성장 사업으로 육성할 계획이다.

라온시큐어 관계자는 "이번 코스닥 라이징스타 선정은 생체인증과 디지털 ID 분야에서 축적한 기술 경쟁력과 사업 성과, AI와 양자컴퓨팅 시대에 대비한 차세대 보안 전략의 성장 가능성을 인정받은 결과"라며 "AI 보안과 PQC, 디지털 ID 경쟁력을 지속적으로 강화해 글로벌 디지털 신뢰 인프라 기업으로 성장해 나가겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com