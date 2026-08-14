포인트모바일, 상반기 영업익 46억원 "아마존 공급 증가"

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아마존 퀵커머스·라스트마일로 공급처 확대

PM5 미국·일본서 1만대 이상 수주·납품

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 산업용 모바일 기기 전문기업 포인트모바일이 아마존 공급 확대에 힘입어 올해 상반기 매출과 수익성이 큰 폭으로 개선됐다고 14일 밝혔다. 상반기 누적 실적이 지난해 연간 실적을 넘어선 가운데 회사는 하반기 아마존 추가 프로젝트와 방산·공공안전 시장 진출을 통해 사업 확대에 나설 계획이다.

포인트모바일은 올해 상반기 연결 기준 매출액 466억원, 영업이익 46억원, 당기순이익 62억원을 기록했다. 매출액은 전년 동기 대비 169억원(56.9%) 증가했다. 영업이익과 당기순이익은 전년 동기보다 각각 72억원, 113억원 개선됐다.

상반기 누적 기준으로는 지난해 연간 실적을 넘어섰다. 지난해부터 이어진 아마존향 공급 증가가 실적 개선을 이끈 것으로 회사 측은 설명했다.

포인트모바일 로고. [사진=포인트모바일]

포인트모바일은 현재 미국을 비롯해 유럽과 인도, 중동, 일본 등 아마존의 주요 해외 거점에 산업용 모바일 기기를 공급하고 있다. 올해 들어 아마존의 퀵커머스 사업 확대와 함께 제품 사용처가 기존 풀필먼트·배송센터에서 최종 배송 단계인 라스트마일까지 확대되면서 공급 물량이 증가했다.

제품별로는 산업용 모바일 컴퓨터 'TR54'가 올해부터 미국 홀푸드 매장에 투입되고 있다. 링스캐너 'PM5'는 미국과 일본 시장에서 1만대 이상 수주·납품했으며, 주력 제품인 'PM86'과 'PM560'도 미국과 유럽, 중동, 인도, 일본 등으로 공급 지역을 넓히고 있다.

폴란드 리테일 기업 자브카(Żabka)향 공급 확대도 상반기 매출 증가에 영향을 미쳤다. 포인트모바일은 자브카에 창고·물류용 제품을 공급하고 있으며 하반기에도 주요 해외 고객사를 중심으로 공급을 확대할 계획이다.

회사 관계자는 "아마존의 추가 프로젝트에 대한 물량 수주가 진행 중이며, 특히 물품을 최종 배송하는 라스트 마일 서비스의 경우 미국에서의 포인트모바일 단말기 도입 속도가 가속화되며 물량이 대폭 늘었다"고 말했다.

이어 "기존 물류센터에서 사용 중인 약 40만 대 규모의 교체 프로젝트에 신제품 'PM84P'가 일부 도입될 것으로 전망됨에 따라, 올해 아마존향 매출만 최소 450억 원을 돌파해 역대급 성장세를 이어갈 것"이라고 밝혔다.

사업 영역도 확대한다. 포인트모바일은 하반기 튀르키예 경찰청 납품을 시작으로 방산·공공안전용 통신기기 시장 공략에 나선다. 군사 작전과 공공안전 분야에 활용되는 통신기기 사업 진출을 위해 해외 사업자들과 협의를 진행하고 있다.

주주환원 정책도 이어갈 방침이다. 포인트모바일은 하반기 추가 자사주 매입과 소각을 추진하고 지난해에 이어 올해도 배당을 실시할 계획이라고 밝혔다.

nylee54@newspim.com