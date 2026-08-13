동아제약, 어린이 아토피습진 가려움증 치료제 '챔토피' 출시

AI 핵심 요약beta
- 동아제약이 13일 어린이용 챔토피 연질캡슐을 출시했다.
- 이 제품은 아토피습진 가려움 완화에 도움을 줄 수 있다.
- 동아제약은 챔프 제품군을 아토피 영역까지 넓혔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동아제약이 어린이 건강 브랜드 '챔프'의 제품군을 아토피습진 영역으로 확대한다.
동아제약은 아토피습진으로 인한 가려움증 완화에 도움을 줄 수 있는 일반의약품 '챔토피 연질캡슐'을 출시했다고 13일 밝혔다.
아토피 피부염은 면역 이상 반응과 피부 장벽 약화 등 여러 요인이 복합적으로 작용해 발생하는 만성 염증성 피부질환이다. 주로 영유아기에 시작되며 증상이 반복적으로 나타날 수 있어 지속적인 관리가 필요하다.
챔토피 연질캡슐은 스테로이드 성분을 함유하지 않은 일반의약품이다. 1캡슐당 달맞이꽃종자유 900㎎을 주성분으로 담았다.
달맞이꽃종자유에 포함된 감마리놀렌산(GLA)은 체내에서 디호모-감마리놀렌산(DGLA)으로 전환된 뒤 대사 과정을 거쳐 프로스타글란딘 E1(PGE1) 등으로 전환된다. 이를 통해 체내 염증 반응 조절에 도움을 줄 수 있다는 게 회사 측 설명이다.
소아·청소년 아토피 피부염 환자를 대상으로 진행된 임상시험에서는 달맞이꽃종자유 복용 후 2주 시점부터 아토피 피부염 중증도를 평가하는 EASI(Eczema Area and Severity Index) 수치가 감소한 것으로 나타났다.
챔토피 연질캡슐은 1세 이상부터 복용할 수 있다. 캡슐을 삼키기 어려운 어린이의 경우 연질캡슐 끝부분을 잘라 내용물을 짜서 복용하는 것도 가능하다.
일반의약품으로 처방전 없이 약국에서 구매할 수 있으며 구체적인 복용 방법과 주의사항은 제품 설명서를 확인하거나 약사 등 의료전문가와 상담하면 된다.
이번 제품 출시로 동아제약은 어린이 브랜드 챔프의 사업 영역을 해열·감기약에서 영양 보충, 구강·인후 질환에 이어 아토피습진 관련 제품까지 넓히게 됐다.
챔프는 1993년 출시된 이후 어린이 해열·감기약을 중심으로 제품군을 구축해왔다. 최근에는 감기 회복기 영양 보충을 위한 '챔큐비타시럽', 구내염·인후염 치료제 '챔푸구강스프레이' 등을 출시하며 제품군을 확대하고 있다.
동아제약 관계자는 "챔토피 연질캡슐은 처방전 없이 약국에서 구매할 수 있는 일반의약품으로, 아토피습진으로 인한 가려움증으로 불편을 겪는 어린이들에게 도움이 될 수 있는 제품"이라며 "어린이들이 보다 건강한 일상을 보낼 수 있도록 다양한 제품을 선보일 계획"이라고 말했다.
sykim@newspim.com