대전 게임인재 43명 사흘간 '무한도전'…인디 게임 7종 완성

AI 핵심 요약beta
- 대전서 7일 대전정보문화산업진흥원이 2026 인디 게임잼을 열었다.
- 대전지역 대학생·개발자 43명이 사흘간 7종 게임을 완성했다.
- 우수상 2팀과 특별상 1팀을 선정하고 후속 지원에 나섰다.
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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 대전지역 대학생과 개발자, 게임기업 종사자 43명이 사흘간 머리를 맞대 '무한'을 주제로 한 인디게임 7종을 완성했다.
대전정보문화산업진흥원은 지난 7일부터 9일까지 대전콘텐츠코리아랩에서 '2026 인디(inD) 게임잼'을 열었다고 10일 밝혔다.
게임잼은 참가자들이 현장에서 팀을 꾸린 뒤 제한된 시간 안에 하나의 게임을 개발하는 행사다. 올해는 목원대와 배재대, 우송대, 한남대, 한밭대, 대전대, 한국과학기술원(KAIST) 학생을 비롯해 개발자와 기업 종사자 등 43명이 참가했다.
참가자들은 네트워킹을 거쳐 7개 팀을 구성한 뒤 수학 관련 단어인 '무한'을 공통 주제로 게임 개발에 나섰다. 개발 과정에서는 대전게임콘텐츠협회 소속 전문가들이 멘토로 참여해 기획과 구현 과정에서 발생한 문제 해결을 지원했다.
완성된 7개 게임은 평가단 심사와 참가자 현장 투표를 합산해 수상작을 가렸다.
우수상에는 목원대·배재대·KAIST 학생으로 구성된 '5징어'팀의 '삡앤뿝'과 대전대·배재대·KAIST·한남대·한밭대 학생들이 참여한 '7(chill)Guys'팀의 '우당탕탕 무한조합'이 각각 선정됐다.
'5징어'팀에는 대전정보문화산업진흥원장상, '7(chill)Guys'팀에는 국가수리과학연구소장상이 수여됐다. 특별상인 대전게임콘텐츠협회장상은 우송대와 KAIST 참가자로 구성된 'ART 없어도 됨'팀의 '리플렉토리'가 받았다.
이번 행사는 대전정보문화산업진흥원과 목원대, 배재대, 우송대가 공동 주최·주관했으며 국가수리과학연구소와 대전게임콘텐츠협회, 유니티 코리아, 메가존클라우드가 후원했다.
진흥원은 참가자들을 충청권 인디게임 공모전 '인디유(indie U)' 등 후속 사업과 연계해 지역 게임인재의 취·창업과 기업 성장을 지원할 계획이다.
진흥원이 운영하는 대전글로벌게임센터는 2025년 지역 글로벌게임센터 결과평가에서 우수센터로 선정돼 국비 1억원을 확보한 바 있다.
gyun507@newspim.com