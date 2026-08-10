고창군, 인구 5만 사수 '총력'…민관 협력으로 대응 강화

AI 핵심 요약beta
- 고창군이 10일 인구 5만 유지 추진단 회의를 열었다.
- 군은 인구 감소 대응과 범군민 실천운동 확산을 논의했다.
- 고창군은 일자리·주거·관광 확대로 정주여건을 높이기로 했다.
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청년·신혼부부 주택공급, 기업 유치·관광개발...정주여건 강화
[고창=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 고창군은 인구 5만명 유지에 행정력을 집중하고 민관 협력을 통한 범군민 실천운동 확산에 나선다고 10일 밝혔다.
고창군은 이날 '인구 5만 지키기 추진단' 회의를 열고 인구 감소에 대응하기 위한 정책 추진상황과 기관·단체별 협력 방안을 논의했다.
회의에는 추진단 위원 20여명이 참석해 고창군 인구 현황과 전망, 인구 5만 지키기 추진상황, 기관·단체별 협력방안, 범군민 참여 확산 방안 등을 놓고 의견을 나눴다.
군에 따르면 7월 말 기준 고창군 주민등록인구는 5만6명으로 집계됐다. 참석자들은 '고창愛주소 갖기 운동'을 비롯해 전입 지원, 청년 정착, 기업·기관 협력, 생활인구 확대 등 분야별 역할을 강화하고 군민 공감대 형성을 위한 홍보와 실천운동을 지속하기로 했다.
'인구 5만 지키기 추진단'은 지난해 출범한 민관 협력기구로 지역 기관·사회단체와 행정이 함께 참여해 인구 감소 대응 정책을 제안하고 범군민 참여를 확산하는 역할을 맡고 있다.
고창군은 중장기적으로 삼성전자 스마트물류센터와 첨단기업 유치를 통한 일자리 창출, 덕산지구 공동주택 조성, 터미널 공영주차장 일원 청년·신혼부부 주택공급 등을 추진한다.
또 명사십리 해양치유·레저 클러스터와 노을대교 연계 관광개발 등을 통해 정주여건과 지역 경쟁력을 높이고 인구 유출을 막는다는 계획이다.
심덕섭 고창군수는 "'한번 더 고창 5만, 나부터 함께!'라는 슬로건으로 범군민 운동에 적극 동참해 다시 한번 인구 5만을 지켜내고 '함께 여는 미래, 도약하는 고창'을 만들어갈 수 있도록 참여와 협조를 부탁드린다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com