부산교육청, 중국서 '대한민국임시정부' 역사 탐방…학생 100명 참여

AI 핵심 요약beta
- 부산시교육청이 10일 중국서 임시정부 대장정을 재개했다.
- 학생 100명이 7년 만에 상하이·항저우·난징을 탐방했다.
- 임시정부 유적지와 독립운동 현장을 체험했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
탐방 성과 공유회·자료 공개
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청은 최근 3박 4일간 중국 상하이·항저우·난징 일대에서 '대한민국임시정부 대장정' 역사 탐방을 실시했다고 10일 밝혔다.
이번 탐방은 2019년 이후 코로나19 등으로 인해 중단됐다가 7년 만에 재개했다. 탐방에 참가한 학생 100명은 학교장 추천과 교육청 심사를 거쳐 선발됐으며, 임시정부 주요 유적지를 둘러보며 독립운동의 현장을 직접 확인했다.
앞서 시교육청은 세 차례 역사 캠프를 운영해 학생들이 임시정부 관련 배경지식을 미리 익히도록 했다. 역사교육 지원단 교사와 함께 탐구 과제를 수행했으며 현장에서는 교사들이 제작한 자료집을 활용했다.
탐방 첫날 학생들은 상하이에서 임시정부 요원들의 거처였던 영경방과 윤봉길 의사 의거 현장인 루쉰공원(옛 홍커우공원), 만국공묘를 찾아 헌화하고 묵념했다. 둘째 날에는 항저우 임시정부 청사와 한국독립당 사무소 터를 방문했고, 셋째 날에는 난징에서 난징대학살기념관과 항일항공열사기념관을 둘러봤다.
시교육청은 탐방 후 성과 공유회를 열어 모둠별 탐구 과제 발표와 학생 소감을 나눌 예정이다. 또 학생들이 제작한 영상과 사진 등도 함께 공개해 대장정의 성과를 알릴 계획이다.
김석준 교육감은 "학생들이 1919년 만들어진 대한민국임시정부가 어떤 고난을 거쳐 1945년 광복을 맞이했는지 직접 체험하며 배우는 값진 기회를 가졌다"며 "무더운 날씨에도 선열들의 독립운동 발자취를 따라 걸은 탐방단 모두에게 큰 격려를 보낸다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com