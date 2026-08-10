부산교육청, 한글날 맞아 '학생 손글씨 공모전'…한글날 맞춤형 체험 기회

AI 핵심 요약beta
- 부산시교육청이 10일 학생 손글씨 공모전을 23일까지 연다고 밝혔다.
- 학생들은 시·책 구절·사연을 주제로 손글씨를 제출하면 된다.
- 최우수작은 AI 폰트로 제작돼 한글날에 공개된다.
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최우수작 AI 폰트 한글날 공개
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청은 학생 손글씨를 AI 기술로 폰트화하는 '학생 손글씨 공모전'을 23일까지 진행한다고 10일 밝혔다.
이번 공모전은 제580돌 한글날을 앞두고 한글의 가치를 되새기는 한편, 학생들이 AI 기술의 활용 가능성을 직접 체험하도록 기획됐다.
참여를 원하는 학생은 자신의 손글씨와 어울리는 시나 책 구절, 또는 사연 중 하나를 주제로 선택해 30자에서 100자 분량의 손글씨를 작성한 뒤 이벤트 누리집에 제출하면 된다.
자세한 내용은 부산교육청 SNS나 누리집에서 확인할 수 있다. 심사 결과는 오는 31일 개별 통보되며 최우수작 1명에게는 50만 원 상당, 우수작 4명에게는 10만 원 상당의 상품이 수여된다.
최우수작은 '부산교육 AI 폰트'로 제작돼 한글날에 맞춰 누구나 활용할 수 있도록 공개된다.
김석준 교육감은 "자신만의 손글씨가 AI 폰트로 탄생하는 특별한 경험이 학생들에게 의미 있는 추억으로 남을 것"이라며 "많은 학생들이 자신의 개성을 담은 손글씨로 참여해 주기를 기대한다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com