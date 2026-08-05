에버랜드, 8년 만의 아기 사자 '라온' 첫 공개

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생후 두 달 몸무게 5.5kg, 뿌빠타운서 고객과 첫 만남

삼성라이온즈 양창섭 선수가 이름 선물

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성물산 리조트부문은 에버랜드에서 8년 만에 태어난 아기 사자 '라온'이를 에버랜드 동물원 뿌빠타운에서 일반에 공개한다고 5일 밝혔다.

라온이는 지난달 5일 사파리월드에서 태어난 수컷 사자다. 생후 약 두 달 만에 고객들과 첫 만남을 갖게 됐으며, 현재 몸무게는 5.5kg을 넘어섰다.

에버랜드에서 8년 만에 태어난 아기 사자 '라온'이가 5일부터 일반에 처음 공개돼 뿌빠타운에서 만나볼 수 있다. [사진=삼성물산]

출생 직후 어미 사자가 새끼를 돌보지 못하면서 주키퍼(사육사)들이 어미를 대신해 밤낮으로 젖병을 물리고 건강 상태를 살피는 인공포육으로 라온이를 키워왔다.

8년 만의 아기 사자 출생 소식이 알려지면서 각종 커뮤니티와 SNS에는 '귀여운 라온아 세상에 온걸 환영해', '건강하고 용맹한 사자로 자라길' 등 응원 메시지가 이어졌다.

삼성라이온즈에서 활약 중인 투수 양창섭 선수가 올스타전을 마친 뒤 휴식기에 에버랜드를 찾아 이름을 지어준 일화도 팬들 사이에서 화제를 모았다. 양 선수는 삼성라이온즈 마스코트 '블레오 패밀리'의 막내 캐릭터와 같은 '라온'이라는 이름을 직접 선물했다.

양 선수는 당시 "라온이가 씩씩하게 자라 언젠가 에버랜드 사파리를 호령하는 진정한 사파리의 왕이 되길 바란다"는 응원의 마음을 전했다.

kji01@newspim.com