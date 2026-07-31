전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.07.31 (금) ENG 中文
마이뉴스아이콘
KYD 디데이
산업 생활경제

속보

더보기

[긴급 진단] 식탁·외식·생활물가 줄인상…전문가들 "쉽게 안 내린다"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 이란 전쟁 이후 유가·환율·나프타 급등으로
  • 식품·외식·생활물가가 당분간 고물가를 이어갈 전망이다.
  • 인구 증가·기후변화·반려동물 확대로 식량 수요가 폭증해

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

이란 전쟁발 유가 상승에 기후변화·글로벌 식량 수요 증가까지 복합 작용
식품·외식·생활용품 가격 줄인상…"구조적 물가 상승 국면" 진단

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 이란 전쟁으로 촉발된 국제유가 상승이 식품과 외식, 생활용품 가격까지 연쇄적으로 밀어 올리면서 고물가가 장기화할 것이라는 전망이 나온다. 전문가들은 유가와 환율, 원재료 가격 상승이 단기 충격이라면 기후변화와 글로벌 식량 수요 증가는 물가를 구조적으로 끌어올리는 장기 요인이라고 진단했다.

호르무즈 해협을 둘러싼 중동 긴장이 고조되며 국제유가가 급등하는 가운데 한 주유소에서 시민들이 차량에 주유하고 있다. 전문가들은 이란 전쟁 여파로 고물가가 당분간 계속될 것이라고 내다봤다. [사진= 뉴스핌 DB]

◆ 문정훈 서울대 푸드비즈니스랩 교수 "나프타·유가·환율 결합이 물가 밀어올려"

문정훈 서울대 푸드비즈니스랩 교수는 "최근 나프타와 함께 원자재 가격이 다 올랐다. 축산 산업은 전력에 기댄다. 사료값도 기름값에 연동되고 여러 요인이 복합되기 때문이다. 결국 환율, 유가 문제, 나프타 등 원료 수급 불안이 결합해 물가를 올린다"고 진단했다.

이어 문 교수는 "기름과 환율이 가격 인상에 큰 몫을 한다. 가장 큰 요인은 이란 전쟁이다. 기름값이 오르고 환율이 오르고 있다. 앞으로 당분간 계속 고물가에 시달릴 것으로 생각한다"고 강조했다.

산업통상부 원자재가격정보에 따르면 30일 나프타 가격은 톤당 968달러로 올해 초 대비 80.26%, 석유(두바이유) 가격은 배럴당 78.59달러로 연초 대비 30.29% 급등했다.

나프타 급등의 여파는 식품을 넘어 농심, CJ제일제당, 롯데칠성음료 등 주요 식품업체의 8월 가격 인상으로 이어지고 있어, "당분간 고물가"라는 전망에 힘을 싣는다.

◆ 이기원 서울대 푸드테크학과 교수 "인구 증가·기후 변화로 장기 식량·물가난 온다"

이기원 서울대 푸드테크학과 교수는 "녹차 음료를 만들거나 사이다를 만들면 안에 들어가는 것보다 재료비와 포장비가 더 비싼 경우가 있다. 물가는 근본적으로 오를 수밖에 없다. 실제로 카카오의 원료 가격은 5배 오르기도 했다. 이제 인구가 많은 중국과 인도 사람들이 커피와 카카오를 먹으니 가격이 급등한다"고 말했다.

이어 이 교수는 "전 세계적으로 인구 증가 속도가 너무 빠르다. 수요가 느는데 먹을 수 있는 것이 부족한 시대가 온다. 물가는 당연히 오를 수밖에 없다. 기후 변화와 함께 2050년이 되면 전 세계 인구가 100억 명(현재 83억 명)이 된다. 반려동물도 기하급수적으로 늘어난다"며 공급 수급 불안을 설명했다.

◆ 김지형 한양여대 외식산업과 교수 "한번 오른 물가 낮추기 어렵다"

김지형 한양여대 외식산업과 교수는 "정부가 올해 상반기에 밀가루와 설탕값을 내린 적 있다. 하지만 한 번 오른 물가를 낮추기는 힘들다. 유류부터 시작해 물가는 계속 오르고 있다. 국제 정세가 불안정하다. 환율 문제도 있다"고 지적했다.

이어 김 교수는 "외식 산업에서는 식품 원자재와 인건비 비중이 크다. 전쟁으로 인해 소고기 값이 올랐다. 토마호크와 안심 가격이 올랐다. 반면 한우의 경우, 안심 부위는 내리기도 했다. 예전엔 주식이 오르면 낙수 효과가 커서 돈이 많이 풀렸는데 최근에는 주식이 급하게 많이 오르락내리락한 탓인지 체감 효과를 못 느끼고 있다. 갈수록 안 좋아지고 있다. 하지만 전 세계적으로 한식이 유행하는 부분은 긍정적인 면이다"라고 했다.

정부는 관세 부담 완화와 함께 원료 구매 자금 융자 지원을 통해 식품업체의 비용 부담과 제품 가격 인상 압력을 동시에 낮춘다는 계획이다. 아울러 업체별 가격 인상 시기를 분산시키고 할인·판촉 행사를 확대해 소비자 부담도 줄여 나갈 방침이다.

물가 상승은 단일 요인이 아니라 여러 복합적 요인이 맞물린 결과로 나타나고 있다. 이란 전쟁 여파로 인한 유가와 환율 충격, 기후 변화에 따른 생산 차질, 여기에 장기적인 인구 및 수요 증가까지 겹치면서 서민 경제를 흔들고 있다.  

fineview@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
KT 과징금 539억, SKT의 40% [서울=뉴스핌] 정승원 기자 = KT가 소형 기지국(펨토셀) 해킹 사고와 관련해 개인정보보호위원회로부터 539억원의 과징금을 부과받았다. 앞서 유심 정보 유출 사고로 1347억원의 과징금을 받은 SK텔레콤의 40% 수준이다. 개인정보보호위원회는 유출 규모와 정보의 민감성, 피해 대응 수준 등이 SK텔레콤과 달랐다고 설명했다.   [서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 송경희 개인정보보호위원장이 29일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 개인정보보호위원회 전체회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. 2026.07.29 gdlee@newspim.com 개보위는 29일 KT가 불법 펨토셀을 통해 고객 개인정보를 유출하게 한 책임에 대해 과징금 539억7900만원을 부과하기로 의결했다고 30일 밝혔다. 개인정보보호 위반 행위에 대해 과징금음 매출액의 최대 3%까지 부과할 수 있다. 이에 KT의 최근 3년간 연평균 무선서비스 매출인 6조6689억원을 기준으로 최대 1900억원에서 2000억원 수준이 부과될 수 있을 것으로 추정됐다. 앞서 SK텔레콤이 네트워크와 시스템의 보안 관리를 소홀히 해 2324만여 명의 유심 정보 등이 유출한 건에 대해서 개보위가 과징금 1347억9100만 원과 과태료 960만원을 부과한 바 있기 때문이다. 하지만 개보위는 KT에 부과한 과징금의 기준을 5G와 LTE의 서비스 매출로 판단했다. 이번 해킹 피해 대상이었던 소형 기지국 펨토셀이 LTE 통신에서 사용되는 장비이며 5G 통신 설비가 확정되지 않은 곳에서는 LTE망을 이용하기 때문에 5G와 LTE 서비스 매출을 산정 기준으로 정했다는 설명이다. 양청삼 개보위 사무처장은 "KT의 경우 앞선 사례(SK텔레콤)와 비교해 확인된 유출 규모가 상대적으로 적었고 유출된 정보도 임시값, 기기의 단말기 정보를 포함한 3종으로 달랐다. 피해 관련해 보상이라든지 시정조치 등이 신속하게 협조됐다는 점이 감안됐다"고 설명했다. 양 사무처장은 "앞선 유출 사고는 2300만명의 유심 정보가 유출됐던 건인데 비해 KT는 확정된 유출 규모가 1만6647명이라는 점이 고려됐다"라고 전했다. 악성 코드 감염 사고 건에 관련해서는 KT가 개인정보 유출 분석을 소홀히 하고 정부에 미신고했으며 사고 서버의 로그 일부를 삭제하고 조사 과정에서 거짓 자료제출 및 번복으로 위원회 조사를 방해했다고 판단해 고발하기로 했다. 이번 과징금 부과 및 과태료 등 개보위 처분에 대해 KT는 "개보위의 처분 결과를 무겁게 받아들이며 지난 사고로 고객과 국민 여러분께 큰 심려와 불안을 끼쳐드린 점에 대해 다시 한 번 고개 숙여 깊이 사과드린다"라고 밝혔다. KT 관계자는 "개인정보보호 보호 체계 전반을 원점에서 재정비하고 있으며 보안 투자를 확대하고 전사적 개인정보보호 역량을 강화하는 등 사태 재발 방지와 고객 신뢰 회복에 모든 역량을 다하겠다"라고 덧붙였다.  origin@newspim.com 2026-07-30 13:40
사진
李대통령 지지율 53% [NBS] [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정운영 평가가 2주 연속 하락해 53%를 기록했다는 여론조사 결과가 30일 공개됐다.  엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 27~29일 동안 만 18세 이상 남녀 1000명을 대상으로 조사한 전국지표조사(NBS) 7월 5주차 결과를 살펴보면 이 대통령의 국정운영 평가는 긍정평가가 53%로 직전 조사인 7월 3주차보다 2%포인트(p) 하락했다. 이 대통령의 지지율 하락세는 2주 연속 이어지고 있다. 반면 부정평가는 37%로 직전 조사보다 3%p 올랐다.  이재명 대통령 국정운영 평가 7월 5주차 [그래프=NBS]   정당지지도는 더불어민주당 40%, 국민의힘 21%, 조국혁신당 2%, 개혁신당 2%, 진보당 1% 순으로 나타났으며, 태도유보는 33%였다.  민주당 차기 당대표 적합도 조사에서는 정청래 후보가 21%, 김민석 후보가 19%, 송영길 후보가 6%였고, 태도유보가 54%로 절반을 넘었다. 그러나 민주당 지지층에서는 김 후보가 34%, 정 후보가 29%, 송 후보가 9%로 다른 양상을 보였다.  정부의 부동산 정책에 대한 평가에서는 잘못하고 있다는 의견이 56%로 과반이고, 잘하고 있다는 의견은 33%였다.  부동산 가격 전망으로는 상승할 것이라는 의견이 31%, 보합이 52%, 하락이 10%였다. 주택담보대출 규제를 강화해야 한다는 의견은 15%, 유지해야 한다는 의견은 21%, 완화해야 한다는 의견은 55%로 확인됐다.  전세대출 규제 역시 강화해야 한다는 의견은 11%에 그친 반면, 유지해야 한다는 의견이 24%, 완화해야 한다는 의견이 55%를 보였다.  이재명 정부 부동산 정책 평가 [그래프=NBS] 여론조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화면접조사로 시행됐으며, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.  the13ook@newspim.com 2026-07-30 13:31

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동