더윈드, 자유분방한 '청량 힙' 온다…'파티 라이크 어 록 스타' 티저 공개

AI 핵심 요약beta
- 그룹 더윈드는 27일 네 번째 미니앨범 타이틀곡 뮤비 티저를 공개했다
- 티저 영상은 유머러스한 연출과 자유분방한 에너지로 컴백 열기를 고조시켰다
- 세컨드 윈드 앨범은 박경 프로듀싱의 '청량 힙' 콘셉트로 29일 발매된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 더윈드가 타이틀곡 '파티 라이크 어 록 스타(Party Like A Rock Star)'의 뮤직비디오 티저를 공개하며 컴백 열기를 한층 끌어올렸다.
소속사 팡스타엔터테인먼트는 27일 공식 유튜브 채널을 통해 더윈드의 네 번째 미니 앨범 '세컨드 윈드 : S#00(Second Wind : S#00)' 타이틀곡 '파티 라이크 어 록 스타'의 뮤직비디오 티저를 공개했다.
'더윈드의 하루'라는 문구와 함께 시작된 영상은 일반적인 퍼포먼스 중심의 티저와는 다른 예측 불가한 연출로 시선을 사로잡았다. 소리를 지르며 복도를 전력 질주하는 모습부터 정신없이 양치 하고, 대걸레를 미는 장면 등 짧지만 강렬한 장면들이 빠르게 이어지며 몰입감을 선사했다.
앞서 공개된 두 번째 개인 티저가 예상을 비트는 유머러스한 연출과 패러디 감성으로 화제를 모은 데 이어, 이번 뮤직비디오 티저 역시 자유분방한 에너지와 위트를 녹여내며 본편에 대한 궁금증을 더했다.
또한 더윈드는 지난 25일 캐리비안 베이 '뮤직 풀파티' 무대에서 수록곡 '이랬다 저랬다(Back and Forth)'를 최초 공개하며 팬들의 뜨거운 호응을 얻었다. 컴백 전부터 신곡 무대를 선보인데 이어 뮤직비디오 티저까지 공개하며 컴백 열기를 최고조로 끌어올리고 있다.
'세컨드 윈드 : S#00'은 지친 순간 다시 찾아오는 힘, 그리고 더 높이 도약하기 위한 새로운 호흡을 담은 앨범이다. 블락비 박경이 프로듀싱을 맡았으며, 기존의 청량한 이미지에 자유롭고 자신감 넘치는 무드를 더한 '청량 힙' 아이덴티티를 담아냈다.
특히 부제 'S#00'은 리스타트가 아닌 레벨업을 선언하는 오리진 코드로, 더윈드의 새로운 챕터가 처음으로 기록되는 페이지를 의미한다. 박경의 프로듀싱과 한층 확장된 음악적 스펙트럼을 앞세운 더윈드가 '청량 힙'으로 본격적인 2라운드를 이어가며 올여름 가요계에 새로운 바람을 일으킬지 관심이 쏠린다.
한편, 더윈드의 네 번째 미니앨범 '세컨드 윈드 : S#00'은 오는 29일 각종 음원 사이트를 통해 발매되며, 같은 날 오후 8시 서울 강남구 일지아트홀에서 팬 쇼케이스를 개최한다.
moonddo00@newspim.com