부산시 "기후변화 대응 수산자원 관리"…낚시산업과 상생 전략 모색

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 27일 벡스코에서 수산자원과 낚시산업 상생 토론회를 열었다
- 기조강연과 주제발표로 수산자원 관리·낚시산업 가치·관광 활성화 방안을 논의했다
- 종합토론에서 수산 생태계 보전과 낚시산업 상생 정책 과제를 모색하고 협력 기반 마련을 추진했다
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 기후변화에 따른 수산자원 감소 상황을 진단하고 낚시산업 확대 속 상생 방안 논의에 나선다.
시는 27일 오후 2시 벡스코 제2전시장 회의실에서 '지속가능한 수산자원 관리와 낚시산업의 상생 발전 전략' 토론회를 개최한다고 밝혔다.
시와 해양수산부, 지자체, 연구기관, 학계, 낚시협회, 어업인 등 110여 명이 참석하는 이번 토로회는 (사)부산수산정책포럼이 주최·주관하고 부산시와 국립부경대학교, 부산시낚시협회가 후원한다.
행사는 기조 강연과 주제 발표, 종합 토론 순으로 진행된다. 김도훈 국립부경대학교 교수는 기조 강연에서 '블루이코노미 시대, 수산자원과 낚시산업의 새로운 도전'을 주제로 자원 보호와 산업 발전의 병행 방안을 제시한다.
주제 발표에서는 구성우 한국수산자원공단 TAC관리실장이 수산자원 관리 정책과 과제를, 박상우 한국해양수산개발원 부연구위원이 낚시산업의 경제적 가치와 낚시관광 활성화 방안을 각각 다룬다.
종합 토론은 손재학 국립부경대학교 교수가 좌장을 맡고 해양수산부와 학계, 업계, 어업인 대표 등 6명이 참여해 수산 생태계 보전과 낚시산업 간 상생을 위한 정책 과제를 논의한다.
시는 이번 토론회를 통해 수산자원 보호와 레저 산업 발전 간 정책 방향을 구체화하고 어업인과 낚시업계 간 협력 기반을 마련한다는 계획이다.
조영태 해양농수산국장은 "수산자원과 낚시산업의 지속 가능성을 함께 논의하는 자리"라며 "현장 의견을 반영한 정책 연계를 이어가겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com