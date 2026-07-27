전국 광역 단체장 7월 27일 일정

AI 핵심 요약beta
- 신용한 충북지사가 20일 중간보고와 간담회를 열었다
- 우상호 강원도지사와 전재수 부산시장이 현장 행보를 했다
- 박완수 경남지사 등도 투자협약과 간담회에 나섰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲신용한 충북지사
-충북 대전환 혁신 연구모임 중간보고 및 소통간담회(14:00 대회의실)
-안업무 보고(16:30 여는마당)
▲우상호 강원도지사
-접경지역 평화안전 연석회의 (10:00 통일부)
-매일경제TV '경세제민 촉' 녹화 (15:30 서울 매경미디어센터)
▲전재수 부산시장
-급경사지 붕괴위험지역 현장방문(09:40 영선지구)
-동남권 성장엔진 연계 산학협력 얼라이언스(14:00 부산대학교)
-폭염대비 노술인시설 현장방문(15:20 부산희망등대종합지원센터)
-폭염대비 전력수급대책 현장방문 (16:00 한전 부산울산본부)
▲박완수 경남지사
- 방산전문 AI 데이터센터 건립 투자협약식(14:00 도정회의실)
▲민형배 전남광주통합특별시장
- 제5기 전남사회단체연합회 간담회(11:10 무안청사 서재필실)
- 광주투자기관 노동조합협의회 간담회(14:00 광주청사 집무실)
- 12·29여객기참사 유가족 대표단 간담회(15:00 LH광주전남본부)
▲이원택 전북지사
- 간부회의 (09:00회의실)
- 국가예산 확보 및 현안 건의 활동 (13:30 세종, 서울 정부청사)
▲허태정 대전시장
-주간업무회의(9:00 대회의실)
-2026 하계 전국 남녀 대학유도연맹전(11:00 한밭체육관)
-대전광역시 지역혁신중심 라이즈(RISE) 위원회(15:00 대회의실)
▲조상호 세종시장
-충청 정보보호 클러스터 개소식(10:30 세종SB플라자)
-시정5기 읍·면·동 시민과의 대화(연동면)(15:30 연동면 행정복지센터)
-시정5기 읍·면·동 시민과의 대화(연기면)(17:00 연기복지회관)
▲이철우 경북도지사
- 경북도청신도시 투자유치 간담회(14:00 창신실)
- 경상북도-일본 나라현 상호 교류 협력 간담회(17:00 접견실)
▲박찬대 인천시장
- 통일부 접경지역 평화 안전 연석회의 (10:00)
- 제23회 대한민국 아동 총회 인천지역대회 (16:00)
▲박수현 충남지사
-외부 일정 없음
▲추경호 대구광역시장
- 공식 일정 없음
[전국 종합=뉴스핌]
dbman7@newspim.com